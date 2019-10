Kreisliga: Drei Tore in den letzten sieben Minuten CC-Editor öffnen

Steffen Ebker (rechts) und der TV Wellingholzhausen hatten die Nase vorn im Duell mit SuS Vehrte. Foto: Sven Schüer

Wellingholzhausen. Der TV Wellingholzhausen ist zurück in der Erfolgsspur. Dank eines 3:2-Heimsieges gegen SuS Vehrte überholte der WTV den TSV Riemsloh in der Tabelle und ist nun wieder bestes Grönegauer Team in der Kreisliga. Dabei musste die Elf von Trainer Veit Usslepp aber lange zittern, bis der Erfolg gegen die nach wie vor viertplatzierten Gäste gesichert war.