Das Tintenfass fliegt durch das Gemeindehaus in Melle CC-Editor öffnen

Der Jugendposaunenchor gestaltet am Reformationstag in der St. Petrikirche das Luthermusical mit. Foto: Ursula-Maria Busch

Melle. Zu zwei Veranstaltungen lädt die evangelische Petrigemeinde am Reformationstag, 31. Oktober, Menschen aller Konfessionen in die St. Petrikirche ein. Der Kinderchor "Mokiko" führt am Nachmittag ein Luthermusical auf, und um 18 Uhr findet ein ökumensicher Reformationsgottesdienst mit der niedersächsischen Justizministerin Barbara Havliza statt.