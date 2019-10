Melle. Der Wolf beschäftigt die Menschen. Egal wie man zu dem Thema steht: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu den ersten bestätigten Sichtungen auch in Melle kommt. Zeit einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.

Die „Vertilgung der Wölfe“ ist von den Beamten des Amtes Grönenberg seit dem 17. Jahrhundert sehr gut dokumentiert worden. Von Zeit zu Zeit wurden von der Obrigkeit Wolfsjagden angeordnet. Gerade das Wiehengebirge im Grenzgebiet zum Amt Wittlage war offenbar ein idealer Lebensraum für die Raubtiere.

Bürokratische Angelegenheit

Niemand setzte sich damals für die Tiere ein. Wölfe waren für die Meller vergangener Jahrhunderte schlicht Konkurrenten bei der Jagd, eine Gefahr für den eigenen Viehbestand und – das erzählen viele Märchen und Geschichten – griffen Menschen an. Für die Behörden waren die Wolfsjagden vor allem eine bürokratische Angelegenheit wie ein Bericht von 1675 belegt. Angekündigt wurden Treffpunkt und Zeit in der Regel von den Kirchenkanzeln. Lokale Nachrichten wurden oft dort bekannt gemacht. Zur Motivation wurde für jeden getöteten Wolf eine Prämie ausgesetzt.

Die Kirchspiele hatten bis zum Tag vor der Jagd ihre „Wolfsgarne“ – also Netze – am Startpunkt abzuliefern. Bei Anbruch des Tages wurden diese Fallen „in aller Stille“ aufgebaut. Die Grönenberger machten dies diesseits, die Wittlager jenseits der Hunte. Die Jäger waren meist mit Spießen und einige mit Gewehren ausgerüstet. Außerdem waren alle Kirchspiele verpflichtet, ihre Trommeln mitzubringen. Jeder wusste, was er wo zu tun hatte. Schüsse oder Trommeln ohne Befehl standen unter schwerer Strafe.

Der Vogt zu Buer versammelte sich mit seinen Leuten an der Huntebrücke bzw. beim Westerholt. Die Männer sollten in Sichtweise zueinander Aufstellung nehmen und warten. Die Wölfe sollten ihnen direkt in vor die Flinte bzw. in die Netze getrieben werden. Allerdings kam es durchaus vor, dass das Wetter allen Planungen einen Strich durch die Rechnung machte. Das Ganze mal eben um einen Tag verschieben, war nicht möglich. Die Wege waren für die Menschen aus den Dörfern des Grönegaus weit und freie Zeit für außergewöhnliche Termine wie eine Jagd gering.

Netze waren verschwunden

Im 18. Jahrhundert wurden die Jagden deutlich seltener. Die Wolfsbestände waren offenbar schon beinahe ausgerottet worden. Als 1766 nach längerer Zeit wieder eine Jagd anstand, mussten viele Gemeinden vermelden, dass sie gar keine Jagdausrüstung mehr besaßen. Die Meller Netze waren beim Stadtbrand 1720 in der St. Matthäus-Kirche verbrannt. Auch in Wellingholzhausen hatte man die Netze auf dem Kirchengewölbe gelagert. Nun waren sie verschwunden. Man hatte sie viele Jahre nicht benötigt.

Bis 1786 wurde vereinzelt gerissenes Vieh gemeldet. Ob Wölfe die Ursache waren, konnte aber nicht geklärt werden. Auch kam es dann und wann zu Wolfssichtungen, die aber nicht überprüft werden konnten. Die letzte erfolgreiche Wolfsjagd wird für den Sommer 1775 beschrieben.

Wieder handelte es sich um eine Gemeinschaftsaktion der Ämter Gönenberg und Wittlage, an der zahlreiche Bewohner aller Kirchspiele beteiligt waren. Der Wolf wurde in Richtung des Großen Kellenberges getrieben, wo die Abordnung aus der Stadt Melle („Melleschen Linien“) mit ihren Netzen lauerte. Ein Büchsenschütze aus Ostercappeln erschoss das so in die Enge getrieben Tier. Damit fand das Kapitel Wolf im Grönegau ein wenigstens vorläufiges Ende.