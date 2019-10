Film ab in Melle: Rappen im Regen CC-Editor öffnen

Bandprobe auf der Bühne in der Kulturwerkstatt Buer. Foto: Fabian Wege

Melle. Die Drehaufnahmen für das Musikvideo sorgten auch am letzten Tag des viertägigen Workshops für Herausforderungen: Vormittags aufregende Life-Aufnahmen der Band auf der Bühne und nachmittags Dauerregen bei Außenaufnahmen, was so nicht im Drehbuch stand.