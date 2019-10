Melle. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die „Meller Puppenspiele“. In diesem Jahr erhält die beliebte Kindertheater-Reihe ein neues Konzept und einen neuen Namen: Aus den „Meller Puppenspielen“ wird die „Meller Kids Kultur“.

„Neben dem Figurentheater, das auch weiterhin in gewohnt guter Qualität zu sehen sein wird, können hier in Zukunft Kinder aller Altersgruppen zusätzlich kindgerechte Live-Musik mit echten Musikern und spannende und lustige Kindertheaterstücke mit echten Schauspielern erleben“, erläutern Ute Winkelmann und Gerd Mikol vom Sonswas Theater aus Neuenkirchen, das die Veranstaltungsreihe im Auftrag der Stadt organisiert. Das Angebot der Darbietungen wird damit für eine größere Zielgruppe erweitert, berichten Maren Kleine-König und Astrid Voß vom Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus. Die eingeladenen Gruppen und Solokünstler präsentierten ambitionierte Produktionen mit kindgemäßen Themen, hochwertig und unterhaltsam.

Aus dem ganzen Bundesgebiet

Bei der Organisation der Meller Kids Kultur setzt die Stadt weiterhin auf die bewährten Partner: Ute Winkelmann und Gerd Mikol, die das Programm seit den Anfängen im Jahre 1991 planen und organisieren, kümmern sie sich auch in Zukunft um die Künstlerkontakte und wählen die Theater, Musiker und Puppenbühnen aus dem ganzen Bundesgebiet aus. Spielort ist nach wie vor das Forum, das gute räumliche Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Produktionen bietet.

Die Auftaktveranstaltung in diesem Jahr macht am Sonntag, 24.November, um 11 Uhr das Musikerduo Zaches und Zinnober aus Osnabrück. Mit ihrem „Konzert am Herd“ präsentieren sie ein Programm für Kinder ab vier Jahre und ihre Familien zum Zungenschnalzen und Fingerlecken.

Rumpelstilzchen und Dr. Dolittle

Weiter geht es im neuen Jahr am Sonntag, 26. Januar, mit dem Sonswas Theater und seinem Stück „Milchstraße 21.“ Am Sonntag, 23. Februar, gastiert das renommierte Tamalan Theater aus Hamburg im Forum. „Rumpelstilzchen oder Alles andere bleibt geheim“ wird an diesem Tag dort zu sehen sein.

Ein Hauch von Wild West kommt am Sonntag, 29. März, bei der Inszenierung „Die Geschichte von Billy the Pig“ vom Theater Ekke Neckepen aus Langewedel auf, während das Theater Don Kidschote aus Münster die Zuschauer am Sonntag, 26. April, in „Die wunderbare Welt des Dr. Dolittle“ einlädt. Zum Abschluss der Saison 2019/2020 spielt das Figurentheater Köln am Sonntag, 24. Mai, frei nach dem Kinderbuch von Erhardt Dietl: „Hilfe, die Olchis kommen!“

Der Eintritt kostet vier Euro pro Person. Inhaber des Familienpasses bekommen 50 Prozent Rabatt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf im Fachgeschäft „Kopie & Druck“ an der Plettenberger Straße erhältlich.

Weitere Infos zu Meller Kids Kultur erteilen Maren Kleine-König, Telefon 05422 965-330, E-Mail m.kleine-koenig@stadt-melle.de, und Astrid Voß, Telefon 05422 965-329, E-Mail a.voss@stadt-melle.de.