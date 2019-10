Bruchmühlen. "Heute geht es an Bord": Unter diesem Motto stand das Herbstkonzert des Shanty-Chores Bruchmühlen. Im Forum sorgten die Sänger für ausgesprochen gute Laune.

"Wir öffnen den Seesack voller maritimer Melodien und nehmen Sie mit auf eine musikalische Weltreise", versprach“, versprach Kurt Sacher, erster Vorsitzender des Chores, in seiner Begrüßungsansprache, und der Chor unter der Leitung von Andreas Scholz hielt Wort.

Mit „Weiße Segel vor Cuxhaven“ begann ein fast zweistündiges Programm, das die Zuhörer mit viel Applaus bedachten. Es war eine abwechslungsreiche Reise vom hohen Norden bis in die Südsee, wobei auch das „Traumschiff nach Hawaii“, die „Mitternacht in Trinidad“ und ein Aufenthalt vor Madagaskar nicht fehlen durften. Als jüngstes Chormitglied stellte Kord-Fredrik Bohlmann während einiger Lieder sein Können am Schlagzeug unter Beweis.

Ein besonderen Höhepunkt präsentierten der Chor und die Sailor Band mit Birgit Weise und Dietmar Mielke (Akkordeon), Helmut Becker (Gitarre) und Wolfgang Langhorst (Schlagzeug) mit dem Musikstück vom James Last „Biscaya“, für das sich das Publikum mit einem Beifallsturm bedankte.

Mit dem Lied „Adios Muchachos“, gesungen von Horst Drescher, sowie den gewünschten Zugaben, verabschiedete sich der Chor von seinem Publikum, nicht ohne schon jetzt auf die kommenden Auftritte hinzuweisen.

Am Dienstag, 3. Dezember kann man um 18 Uhr den Chor auf dem Weihnachtsmarkt in Melle hören, während am Samstag, 7. Dezember der Chor um 17 Uhr in der Waldkirche St. Lukas in Melle-Bennien und am Sonntag, 15. Dezember, in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen-Schwenningdorf mit einem Weihnachtskonzert auftritt. Hier ist der Beginn um 16 Uhr.