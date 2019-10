Neuenkirchen. Der Knoten am Knotenpunkt der Landesstraßen 95 und 83 in Schiplage scheint durchschlagen zu sein: Bei einer Bürgerversammlung am Mittwochabend gab es breite Zustimmung für einen Vorschlag der Verwaltung, wonach die Ortseinfahrt als Einmündung realisiert werden soll. Daneben brachten die Anwohner aber auch eine Reihe von Wünschen und Anregungen vor.

Zwölf Jahre Legosteine in St. Annen: Das Interesse am Thema eines verkehrssicheren Ausbaus der Ortseinfahrt ist ungebrochen. Das verdeutlichte die rege Beteiligung der Bürger an der Versammlung, die sich einzig mit dem Thema des Knotenpunktes beschäftigte: "Schön, dass es so viele Interessenten gibt", betonte Karl-Heinz Gerling angesichts der gut gefüllten Stuhlreihen. Schon viele Jahre sei über die Gestaltung der Kreuzung diskutiert worden: "Und heute sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir sagen können: Hier ist eine Lösung, wie der Bereich gestaltet werden könnte. Auch die Landesstraßenbauverwaltung hat signalisiert, dass sie sich mit den Plänen einverstanden erklärt", äußerte sich der Ortsbürgermeister.

Kreisel ist zu teuer

Er forderte die Versammlung auf, sich mit den Plänen zu befassen, in aller Ruhe Meinungen auszutauschen und Anregungen einzubringen, bevor der Ortsrat am 21. November sein Votum abgeben wird. Alsbald soll anschließend die Stadt mit einer Planungsgenehmigung beauftragt werden, um danach mit der Unterstützung des Landkreises die Pläne bei der Landesstraßenbaubehörde in Hannover vorzulegen.

Tiefbauamtsleiter Thomas Große-Johannböcke und sein Kollege Christoph Pieper präsentierten sodann fünf verschiedene Ausbauvarianten, wobei die als "Variante O" deklarierte Kreisellösung bereits im Vorfeld wegen exhorbitant hoher Baukosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro gescheitert war.

Sichere Variante

Favorisiert wird dem gegenüber eine Verschwenkung der Langen Straße (L95), die rechtwinklig auf die St. Annener Straße (L83) geführt wird: "Eine verkehrstechnisch und fahrdynamisch sichere Variante", stellte Thomas Große-Johannböcke fest. Vorgesehen ist zudem ein rund 45 Meter langer Fahrbahnteiler am Ortseingang aus Richtung Riemsloh kommend, der für eine räumliche Einengung und Geschwindigkeitsdämpfung sorgt. Zudem wird die Straße Am Pfarrgarten direkt rechtwinklig auf die St. Annener Straße geführt. Für den Ausbau fallen Kosten in Höhe von 560.000 Euro an. Diese Variante findet auch Gefallen beim Landesstraßenbauamt, erklärte der Tiefbautamtsleiter, nachdem es bereits Gespräche mit der Behörde gegeben hatte.

Eine Menge Detailarbeit sei nötig, führte Große-Johannböcke aus. Als nächstes sei die Planungsgenehmigung seitens der Stadt gefordert, um das offizielle Verfahren mit Unterstützung des Landkreises Richtung Hannover in Gang bringen zu können. Wann die Umgestaltung letztlich umgesetzt wird, könne heute noch niemand sagen, bedauerte der Amtsleiter.

Die Anregungen von Anliegern, eine Fußwegverbindung zwischen dem Friedhof und dem Groß-Schiplager-Weg einzuplanen sowie eine Überquerung im Bereich der Schule vorzusehen, nahm das Tiefbauamt gerne auf. Auch die Überlegungen, den Fahrbahnteiler eventuell zu versetzen oder aber eine Verschwenkung weiter in Richtung Ortsmitte vorzunehmen, wurden notiert.

Ortsrat tagt am 21. November

Noch bis zum 15. November haben die Bürger nun Gelegenheit, Eingaben zu machen, ehe der Ortsrat die Pläne am 21. November verabschieden möchte: "Je eher wir die Pläne auf den Weg bringen, umso besser", meinte Karl-Heinz Gerling mit Blick auf das Planverfahren. In Papierform liegen die Pläne im Bürgerbüro aus.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde einmal mehr der Wunsch nach einem Radweg in Richtung Riemsloh laut. Auch die gefahrene Geschwindigkeit im Ort bleibt weiterhin ein Thema: "Es geht um die Zukunft des Ortes. Man muss eine befriedigende Situation für den gesamten Ort schaffen. Die Gesamtsituation dürfen wir nicht aus den Augen verlieren", meldete sich ein Anwohner zu Wort. Sein Beitrag wurde mit großem Applaus quittiert.