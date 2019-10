Melle. Derzeit grüßen im höherklassigen Männerhandball zwei Meller Teams von der Spitze: Landesligaprimus Eicken gastiert nach dem 41:34 bei der HSG Osnabrück zum nächsten Derby beim TV Georgsmarienhütte. Landesklassen-Spitzenreiter HSG ist in Bad Iburg gefordert, während Eicken II die TSG Burg Gretesch empfängt.

„Nach Minuspunkten sind wir nicht Tabellenführer“, hält ESV-Coach Maik Rapczinski den Ball flach. Denn die Spielvereinigung (8:2 Punkte aus fünf Begegnungen) wird verfolgt vom VfL Rastede (7:1 aus vier), der noch ein Spiel weniger absolviert hat. „Aber natürlich facht die Spitzenposition die Motivation weiter an“, so Rapczinski. Auch wenn die Siege gegen Teams aus unteren Tabellenregionen eingefahren wurden.



Im Zentrum des jüngsten Erfolges in Osnabrück stand Patrick Ernst, der mit einer 100-prozentigen Wurfquote zwölf Treffer erzielte. Die Maximalausbeute bei so vielen Abschlüssen ist außergewöhnlich. „Patrick ist am Samstag förmlich explodiert, er hat einen starken Schlagwurf“, freut sich der Trainer auch über immer mehr Alternativen im Angriffsspiel.

Während die Osnabrücker HSG gegen Eicken letztlich chancenlos war, erwartet er gegen den Tabellenletzten TV Georgsmarienhütte am Samstag (17 Uhr) durchaus keinen Selbstläufer, auch wegen anderer Umstände in der Halle. „Die Tabelle hat da momentan keine Aussagekraft, auch weil die Gastgeber erst ein Heimspiel hatten und dabei immerhin gegen Bissendorf einen Punkt geholt haben. Gegen Georgsmarienhütte haben wir uns oft schwer getan. Wir stellen uns auf ein zähes Ringen ein und müssen geduldig sein“, fordert Rapczinski. Aber im Selbstverständnis eines über Jahre gereiften Teams stellt der ESV-Übungsleiter klar: „Wir müssen uns nicht nach dem Gegner richten. GMHütte weiß um unsere Stärken im Angriff, und trotzdem setzen wir darauf.“

HSG setzt auf geschlossene Teamleistung

Eine Klasse tiefer gastiert die HSG (vier Erfolge aus vier Partien) nach dem 33:28 in Vechta am Samstag (17 Uhr) beim Aufsteiger VfL Bad Iburg, der mit drei Siegen aus fünf Spielen beachtlicher Tabellenvierter ist. Das Meller Ziel ist dennoch klar: Die Punkte sollen in den Grönegau überführt werden.

„Bad Iburg wird die Euphorie aus deren jüngsten beiden gewonnenen Begegnungen mitnehmen und alles daran setzen, gegen uns zu gewinnen. Wir müssen auf Jonas Niermann, den Toptorschützen der Liga, aufpassen und ihn und seine Mannschaft nicht zur Entfaltung kommen lassen“, fordert HSG-Trainer Mike Bordihn.

Die HSG muss aus privaten und gesundheitlichen Gründen auf Florian Platen, Ole Meyer im Kruge und Constantin Spence verzichten. Für Ole Meyer im Kruge wird Sven Oberdiek im Tor stehen. Derweil wird Thomas Allerdissen nach seiner Erkältung wieder im Kader stehen.

Die Tiger wollen ihr mannschaftliches Zusammenspiel weiter verbessern und so die Iburger bezwingen. „Solche Spiele sind, wie wir auch in der Vorwoche am eigenen Leib gemerkt haben, sehr schwierig. Falls wir Iburg zur Entfaltung kommen lassen, müssen wir mit einer geschlossenen Teamleistung den Spielfluss der Iburger unterbinden und unser Spiel aufbauen“, kommentierte Carsten Placke als erfahrener Spieler.

Eicken II begrüßt am Sonntag (17 Uhr) mit der TSG Burg Gretesch ein Topteam der Klasse. Neben Melle und Bramsche zählt der aktuelle Dritte zu den Aufstiegskandidaten in dieser Saison. „Wir haben alle Spieler an Bord und greifen daher auf wenig Unterstützung aus der Ersten zurück. Mithilfe unserer Heimstärke soll möglichst etwas Zählbares in Eicken bleiben. Alle sind fit und motiviert, das Spiel positiv für die ESV zu gestalten“, erklärt Trainer Andreas Arens.