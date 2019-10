Neuenkirchen. Der achte Teil der Serie „Bolzplatztester“ führt uns nach Neuenkirchen an den Ottenheider Weg. Aaron Mammel, David Horstmann und Lasse Weisbrich kicken für das Meller Kreisblatt auf dem gepflegt wirkenden Bolzplatz am Bürgerbüro.

