Melle. Der Teckelklub Melle-Grönegau lädt am Sonntag, 27. Oktober, ab 14 Uhr zur Zuchtschau für Teckel ins Dorfgemeinschaftshaus in Neuenkirchen ein.

An dieser Veranstaltung können sich alle Teckelbesitzer mit ihren Tieren beteiligen. Einzige Voraussetzung: Die Ahnentafel sowie ein gültiger Impfpass – auch für Besucherhunde – sind mitzubringen.

Ab 14 Uhr werden im Dorfgemeinschaftshaus Teckel von dem national und international bekannten Formwertrichter des deutschen Teckelklubs, Karl Lehmhaus aus Dortmund, nach den Richtlinien des Standards des Fédération Cynologique Internationale (FCI) auf ihre Zuchttauglichkeit begutachtet und erhalten einen entsprechenden Formwert. Für jeden mit „vorzüglich“ bewerteten Teckel wartet ein Pokal. Ebenso für den besten Teckel jeder Haarart, Veteran (ab acht Jahre), den besten Jüngstenhund (sechs bis neun Monate), den besten Jugendhund (neun bis 18 Monate) und den besten Hund der offenen Klasse (ab 18 Monate).

Auch Gäste ohne Teckel sind herzlich willkommen, sich über diese Hunderasse zu informieren. Bei Kaffee und Kuchen wird es bestimmt ein kurzweiliger Nachmittag.

Problemlose Haltung

Was man über Teckel wissen sollte: Der deutsche Teckel, auch Dackel oder Dachshund genannt, ist seit dem Mittelalter bekannt. Aus Bracken wurden fortlaufend Züchtungen von Hunden geschaffen, die besonders für die Jagd immer wieder verbessert wurden. Aus diesen niederläufigen Hunden kristallisierten sich die heutigen Teckel heraus, die vielseitigste Jagdgebrauchshunde sind und in Jägerkreisen höchste Anerkennung finden. Neben ihrer tollkühnen Arbeit unter der Erde zeigen sie ausgezeichnete Arbeiten über der Erde, wie im spurlauten Jagen, im Stöbern, auf der Wundfährte und teilweise auch am und im Wasser.

Alle drei Haararten (Rauh-, Lang- und Kurzhaar) vermögen, wenn sie aus leistungsfähigen Stämmen hervorgegangen sind, gleich gute jagdliche Leistungen zu vollbringen. Auch die kleinsten Varietäten, die Kaninchenteckel, zeigen bei der Jagd viel Passion.

Idealer Familienhund

Der Teckel ist der kleinste deutsche Jagdgebrauchshund und ein idealer Familien- und Begleithund. Seine Haltung ist problemlos, da er wenig Platz benötigt und keine Hundesalons. Der Teckel fügt sich gut in die Familie ein. Er verlangt einen konsequenten Erzieher und Führer. Als in sozialen Familienverbänden lebendes Tier ist der Hund darauf angewiesen, im Kreise seiner menschlichen Familie zu leben. Dass Teckel nicht gehorchent, ist ein Ammenmärchen. Wie jeder andere Hund erlernt er seine Lektionen. Der Umgang mit Kindern ist, wenn der Teckel von klein auf daran gewöhnt ist, ohne jede Schwierigkeit. Seine Herkunft als Jagdhund hat ihm eine gute Kondition und Bewegungsfreudigkeit mitgegeben, so dass ihre Besitzer sich in ihren Aktivitäten keine Beschränkungen auferlegen müssen. Teckel gehören einer langlebigen Rasse an. 15 Jahre und älter sind keine Seltenheit.

Weitere Infos unter www.teckel-melle-groenegau.de.