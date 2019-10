Tecklenburg. Tecklenburg Touristik bietet am Samstag, 26. Oktober, ab 16.30 Uhr eine öffentliche Stadtführung zu Halloween an.

Tecklenburg Die Tecklenburg Touristik GmbH bietet am Samstag, 26. Oktober, ab 16.30 Uhr wieder eine öffentliche Stadtführung zu Halloween durch das Berg-Städtchen an.

Die Teilnehmer entdecken den historischen Stadtkern bei einem Gang durch die Altstadt. Der Rundgang zum Thema Hexenzauber und Hexenwahn führt die Gruppe durch die verwinkelten Gassen des Ortskerns, vorbei an den alten Fachwerkhäusern und schließlich hoch zur mächtigen Burganlage.

Die Tecklenburg Touristik ermuntert die Teilnehmer, in ihren Halloweenkostümen zu erscheinen. Der Rundgang dauert etwa 90 Minuten. Der Startpunkt ist am Marktplatz vor dem Haus des Gastes. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei zehn Personen. Die Kosten betragen pro Person vier Euro, Kinder ab sechs Jahren zahlen drei Euro.

Die Veranstalter wünschen sich zu dieser spannenden und gruseligen Führung verbindliche Anmeldungen direkt im Büro am Markt 7 oder per Telefon 05482 93890 oder per E-Mail info@tecklenburg-touristik.de. pm/nw

Weitere Infos auf www.tecklenburg-touristik.de