Der Kulturverein für die Stadt Rahden „Kul-Tür“ präsentiert am Sonntag, 27. Oktober, ab 17 Uhr auf Schloss Rahden „After you, Mr Gershwin“.

Dabei handelt es sich um ein Kammerkonzert der besonderen Art. Der russische Klarinettist Dimitri Schenker und der Flensburger Pianist Jan Weigelt, beide in Köln lebend, bieten ausschließlich Musik von und quasi „über“ George Gershwin dar, dem großen, aber zu früh verstorbenen amerikanischen Komponisten, ebenfalls mit russischen Wurzeln. In seinem kurzen, aber sehr produktiven Leben schlug er die Brücke zwischen Jazzelementen und den sinfonischen Formen und Klanggewändern.

In ausgewählten Bearbeitungen und Originalkompositionen für Klarinette und Klavier präsentieren Dimitri Schenker und Jan Weigelt eine Fülle von Werken, wie die Rhapsody in Blue, Variationen über das Hauptthema aus „Ein Amerikaner in Paris“, drei sehr individuelle Preludes – Songs mit fantasiereichen Soli und die wunderbaren Themen aus „Porgy and Bess“. Das Publikum kann sich auf zwei Vollblutmusiker freuen, die mit diesem Programm, das in keiner Hinsicht „ohne“ ist, die Lebensfreude anfachen. pm/nw

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro