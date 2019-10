Melle. Ein ungewöhnliches Konzert findet am Samstag, 26. Oktober um 18 Uhr in der St. Petrikirche statt. Das Detmolder Posaunenquartett spielt zum Familienkonzert "Max und Moritz" auf.

Das Detmolder Posaunenquartett spielt ein Konzertprogramm, das sich gleichermaßen an Kinder und Erwachsene richtet. In der ersten Hälfte stehen die sieben Streiche von Max und Moritz im Mittelpunkt. Zur Musik von Jan Koetsier, der als Gründervater der modernen Blechbläserkammermusik gilt, bringt Rudolph Kremer als Erzähler Wilhelm Buschs Lausbuben in die Kirche.

Die zweite Hälfte des Programms ist mit Musik von George Gershwin, Christian Lindberg und Johann Sebastian Bach abwechslungsreich und kurzweilig.

Das Detmolder Posaunenquartett gründete sich 2017 aus dem Wunsch heraus, vielfältige Möglichkeiten in der Wahl der Klangfarben, der musikalischen Epochen und Abwechslung in der Wahl der Instrumente zu haben. Es besteht aus aktiven und ehemaligen Hauptfachstudenten der Posaunenklasse an der Hochschule für Musik in Detmold. Die Mitglieder des Ensembles sind Magnus Schröder, Neele Hülser, Friedrich Hultsch und Johannes Opp. Die meisten der Musiker haben schon in St. Petri konzertiert. Johannes Opp kommt aus dem Posaunenchor Melle-Mitte und studiert seit gut sechs Jahren Orchesterposaune in Detmold.

Karten zum Preis von neun Euro, ermäßigt fünf, gibt es an der Abendkasse.