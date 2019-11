Melle. Das „Gessemske Dourptheater“ möchte seine Fans mit einem neuen Stück erfreuen. Auf dem Programm steht in diesem Jahr „Brunos Broor“, ein Lustspiel in drei Akten von Norbert Herler.

Wie so oft sorgte Maria Brunsmann dafür, dass auch in diesem Jahr wieder ein plattdeutsches Stück auf die Bühne des Saals Kellersmann kommt. Mit viel Liebe und Bühnenerfahrung überträgt sie hochdeutsche Theaterliteratur ins hiesige Platt. Und so viel darf verraten werden: es wird sehr, sehr lustig. Vor allem, weil das Lustspiel sogar in Gesmold spielt. Hier setzt sich nämlich der fiktive Bürgermeister dafür ein, dass mehr Touristen ins Dorf kommen sollen. Dazu entwickelt er eine ganz besondere Idee, die nicht überall auf Gegenliebe stößt, die aber dafür die Lachmuskeln des Publikums strapazieren wird. Garantiert.

An folgenden Terminen spielt die Laienspielschar des Heimatvereins Gesmold auf der Bühne im Saal Kellersmann in Gesmold.

Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr,

Samstag, 9.November, um 19.30 Uhr

Sonntag, 10. November, um 15 Uhr auf Wunsch mit Kaffee und Kuchen

Mittwoch, 13.November, um 19.30 Uhr

Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr

Karten im Vorverkauf sind unter der Telefonnummer 05422 41477 (ab 18 Uhr) und bei allen Mitwirkenden zu erhalten.