Melle investiert in die Feuerwehr: Gerecht

Melle. An mehreren Standorten im Stadtgebiet investiert die Stadt in den Umbau oder Neubau von Feuerwehrhäusern. Dabei geht die Kommune nach einer Prioritätenliste vor. Das ist gerecht, findet unsere Kommentatorin.

Gut eine Million Euro für die Erweiterung in Groß-Aschen, etwa 2,8 Millionen Euro für das neue Feuerwehrhaus in Wellingholzhausen und 2,5 Millionen Euro für den Neubau in Gesmold: Für die räumliche Ausstattung ihrer Feuerwehren nimmt die Stadt eine Menge Geld in die Hand. Auf den ersten Blick mögen die Summen hoch erscheinen. Sie sind aber in allen Fällen gerechtfertigt. Die ehrenamtlichen Kräfte stehen jedes Jahr 365 Tage rund um die Uhr bereit, um Menschen zu helfen. Eine räumliche und technische Ausstattung, die modernsten Anforderungen entsprechen, sollte selbstverständlich sein. Das hat die Stadt erkannt, indem sie nach Prioritätenliste eine Baustelle nach der anderen abarbeitet. Ein gerechtes Prinzip.