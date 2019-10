Melle. Die Bestände von Hase und Fasan haben sich in den vergangenen Jahren merklich erholt. Diese erfreuliche Nachricht verkündete der Vorsitzende und Jägermeister der Jägerschaft Melle, Fritz Mithöfer, den vielen Teilnehmern der Herbstversammlung.

Ein musikalischer Gruß der Jagdhornbläser eröffnete die Versammlung im voll besetzten Saal der Gaststätte Wiesehahn. Den anwesenden Jägern gaben Fritz Mithöfer und die – bei der Jahreshauptversammlung teils neu gewählten – Obleute einen Überblick über die Aktivitäten der zurückliegenden Monate. Ein Höhepunkt des Jahres war die Teilnahme an der 850-Jahr-Feier, für die sich Jäger und Jagdhornbläser auf der „Grünen Meile“ drei Tage lang engagierten. Einen kleinen Wermutstropfen räumte Mithöfer allerdings ein: „Ich hätte mir mehr Besucher gewünscht.“



Mit großem Erfolg startete in Trägerschaft der Jägerschaft unterdessen das Projekt „Energie aus Blühpflanzen“, für das in Kooperation mit KLAr Melle bereits 18,5 Hektar eingesät wurden. Weitere Flächen folgen im kommenden Jahr. Er freue sich bereits auf das bunte Bild im nächsten Frühsommer, verriet Mithöfer. Vor allem Eicken sei ein „Hotspot“ des Projektes. Nicht nur Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten schätzen das Engagement für den Naturschutz. Auch Hasen statten den Blühflächen gerne einen Besuch ab.

Auch Rebhuhn erholt

Nachdem ihr Bestand von 2010 bis 2014 stetig gesunken war, geht es nun zählbar aufwärts: Mithöfer berichtete von einer Steigerung des Besatzes um rund 32 Prozent seit 2014. Der Fasan profitiert noch deutlicher von dem Bemühen der Jägerschaft um das Niederwild: Um etwa 52 Prozent seien die Zahlen seit 2014 gestiegen. Mit ihm hat sich auch das Rebhuhn erholt. Kritisch sieht die Jägerschaft dagegen die deutliche Zunahme beim insbesondere weiblichen Rehwild. Denn den Wäldern werden nach den Schäden der letzten beiden Sommer große Aufforstungen nötig. Doch die jungen Triebe der neu gepflanzten Bäumchen sind für die Rehe eine Delikatesse.

„Das fördert nicht gerade das Wachstum der Bäume“, gab Mithöfer zu bedenken. Zum Schutz des Waldes forderte er deshalb eindringlich dazu auf, in Revieren mit Neuanpflanzungen vor allem das weibliche Rehwild zu bejagen. Ein Gradmesser für die Bestandsdichte in einem Revier sind die Fallzahlen bei Wildunfällen. Doch was passiert eigentlich, wenn das Tier mit gebrochenen Knochen oder inneren Verletzungen ins Dickicht flüchtet? Nicht immer sind dann die Hunde der Jäger in der Lage, das Tier aufzuspüren.

Anders die beiden Hunde von Nachsuchenführer Joel Schwarz. Sie sind von Klein auf dazu ausgebildet, auch ohne jede Blutspur eine Fährte aufzunehmen und ihr über Kilometer selbst dann noch zu folgen, wenn sie sich unterwegs mit unzähligen anderen kreuzt. Ihre Aufgabe ist es, das verletzte Tier zu stellen, damit ihr Führer es von seinem Leid erlösen kann. Rund 150 Mal im Jahr gehen Joel Schwarz und seine Hunde ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nach. Der Meller Jägerschaft gab er einen Einblick in die Nachsuche und forderte sie auf, ihn bei Bedarf jederzeit zu kontaktieren.

Neuer Wolfsberater

Mit Spannung erwarteten die Jäger zuvor die Ergebnisse des Hegering-Vergleichsschießens. Die Damwildschaufel für die beste Leistung mit der Büchse ging dabei an den Hegering Neuenkirchen. Die Saufeder für den Sieg mit der Flinte verteidigte der Hegering Buer. Als beste Einzelschützen taten sich Ulli Schnücke mit der Büchse und Frank Schlattmann mit der Flinte hervor. Gratulationen galten zur Herbstversammlung auch den vielen langjährigen Mitgliedern des Vereins. Dem designierten neuen Wolfsberater gratulierten die Jäger noch nicht offiziell: Frank Schlattmann muss in diesem Amt erst noch offiziell bestätigt werden.