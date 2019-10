Sportplatzstreit in Melle-Wellingholzhausen: Runder Tisch CC-Editor öffnen

Der neue Sportplatz in Melle-Wellingholzhausen soll in der Längsachse um 15 Meter verschoben werden, weil der Kindergarten (am unteren linken Platzrand) erweitert werden soll. Das Vorhaben missfällt einigen Anliegern. Rechts unten der alte Platz. Foto: Google Maps/GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Maxar Technologies

Wellingholzhausen. Wie geht es weiter im Streit um die Verlegung des Sportplatzes in Wellingholzhausen? Am Donnerstagabend treffen sich auf Einladung des Ortsrates Vereinsvertreter und Kritiker aus den Reihen der Anlieger. Zuletzt hatten scharfkantige Metallstücke, die mehrfach in den Rasen gehauen wurden, für Aufregung gesorgt.