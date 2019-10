So sieht die Klause auf dem Hof Uhlemann in Wellingholzhausen aus CC-Editor öffnen

Auf dem Hof Uhlemann steht die Klause heute direkt an der Scheune. Foto: Conny Rutsch

Wellingholzhausen. Der große Fachwerkhof der Familie Uhlemann steht am Dorfeingang in Wellingholzhausen seit 1802 und wird von Eichen beschattet, die wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts gepflanzt wurden. Das Ehepaar Johann Heinrich Uhlemann, geb. Wilken, und Catharina Maria Uhlemann, geb. Östermeyer, errichteten 1824 eine Klause zur Ehre Gottes, also 22 Jahre nach Erbauung des aktuellen Wirtschaftsgebäudes.