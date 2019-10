Wie eng es im Absperrungsbereich der Langen Straße zugeht, zeigt diese Situation. Foto: Christoph Franken

Neuenkirchen. Nach Kritik an der mehrjährigen provisorischen Einengung der Langen Straße vor der Zufahrt zum Gewerbegebiet im Meller Stadtteil Neuenkirchen kommt jetzt Bewegung in die Sache. Ein Sprecher der Landesstraßenbauverwaltung in Osnabrück kündigte den Beginn der Arbeiten für die 46. Kalenderwoche (ab 11. November) an.