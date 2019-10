Eigentümer von Ölheizungen schätzen unter anderem die Unabhängigkeit, weil sie den Brennstoff in Tanks bunkern können. Auch die Möglichkeit, günstige Preissituationen beim Einkauf zu nutzen, spielt für sie eine Rolle. Foto: Institut für Wärme und Öltechnik

Melle . Bis Weihnachten will die Bundesregierung die Maßnahmen für ihr Klimapaket in Gesetzesform gegossen haben. Unter anderem geht es Ölheizungen an den Kragen : Neue Anlagen sollen ab 2026 nicht mehr genehmigt werden. Bestehende Ölheizungen sind von dem Verbot nicht betroffen, aber für den Austausch solcher Anlagen sind Förderanreize vorgesehen. Im Stadtgebiet von Melle existierten im vergangenen Jahr 3554 Ölheizungen.