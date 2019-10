Auf demente Gäste spezialisiert: Das Hotel in Boltenhagen. Foto: Heiko Grube

Melle/Boltenhagen. Eine Urlaubsreise steht für viele Menschen in Abständen in ihrem Kalender; für Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind und deren Angehörige ist dies jedoch oft fast unmöglich. Genau hier setzte jetzt das Projekt „Freizeit Boltenhagen“ der Meller Alzheimer Gesellschaft an.