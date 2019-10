Buer. Die Pflanzaktion von 2000 Zwiebeln wäre am Samstagnachmittag fast ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinn des Wortes, denn die Regenschauer wollten nicht aufhören. Ausgerüstet mit Spaten, Regenjacken und Gummistiefeln erschienen 20 Landfrauen sowie Sponsoren aus Buer am Treffpunkt Feuerwehrhaus.

"Die Landfrauen halten auch bei schlechtem Wetter zur Stange", freute sich die Vorsitzende Christa Ballmeyer. Und als die Wetterfee Inge dick vermummt im Regenmantel erschien, hörte der Regen plötzlich auf.



Fachvortrag

Ein Likörchen förderte zusätzlich die Motivation, und schon begann die nach einem Fachvortrag von Andrea Buddenberg aus Hoyel gut vorbereitete Gruppe mit dem Pflanzen. Im Frühjahr soll es im ganzen Ort gelb und weiß leuchten: an den Aus- und Einfahrten, der dicken Linde, in den Rosenbeeten bei Huntebrinker, im neuen Baugebiet, auf den Grünflächen der Kreisel, im neuen Baugebiet und am Busbahnhof.