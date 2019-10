Melle. Dank eines Last-Minute-Sieges gegen den FC Schüttorf auf heimischem Platz ist der SC Melle seit Sonntag neuer Tabellenführer der Fußball-Landesliga. Yakup Akbayram sorgte mit zwei Treffern für großen Jubel bei regnerischem Wetter auf dem Melos-Kunstrasenplatz und einen etwas glücklichen 2:1-Erfolg.

Weil der bisherige Spitzenreiter Blau-Weiß Lohne bereits am Samstag 0:4 gegen den VfR Voxtrup verlor, übernahm der SCM wieder den Platz an der Sonne, hat aber schon ein Spiel mehr absolviert als der ärgste Verfolger. „Wir freuen uns über die Tabellenführung. Aber viel mehr freuen wir uns über die 24 Punkte“, ordnete Trainer Roland Twyrdy die aktuelle Lage ein.



Gegen Schüttorf begann sein Team ohne die Offensivkräfte Jordan Dusinovic, Amir Redzic und Pablo Andrade, die allesamt zunächst auf der Bank Platz nahmen. Yakup Akbayram stand dagegen nach überstandener Erkältung in der Startelf.

Auf dem Platz lieferten sich beide Mannschaften eine intensive Begegnung, hatten aber zeitweise Probleme mit dem schnellen Boden. Koray Arslan schlenzte den Ball bei der ersten Chance des Spiels knapp neben das SCM-Tor (8.). Kurz darauf traf Akbayram mit einem satten Schuss aus über 20 Metern zur frühen 1:0-Führung (10.), Dennis Greiff hätte per Kopfball nach einem Akbayram-Freistoß zeitnah nachlegen können (12.).

Auf der anderen Seite tauchte Kevin Kamp nach einem Pass in die Schnittstelle der Abwehr alleine vor SCM-Keeper Florian Munz auf, der Schlussmann parierte aber stark (16.). Zwei Akbayram-Chancen (25./45.) und eine starke Klärungsaktion von FCS-Keeper Patrick Thole nach einer Akbayram-Flanke (34.) waren weitere Highlights der ersten Halbzeit.

Jonne Fischer hatte die erste Gelegenheit kurz nach der Pause, scheiterte aber frei vor Thole (47.). Ein schnell herausgespielter Konter führte anschließend zum Ausgleich für die Gäste. Eine druckvolle Flanke rutschte durch den SCM-Strafraum und landete bei Steffen Krabbe, der am langen Pfosten auf 1:1 stellte (52.).

Twyrdy: Nicht ganz unverdient oben

Anschließend gewann Schüttorf immer mehr die Oberhand. Arslan per Freistoß (56.), Diyar Acar per Schlenzer (66.), Steffen Hilberink mit einem Pfostenschoss (67.) und Marc Knoop per Kopfball (86.) verpassten allerdings die Gästeführung. Stattdessen konterte der SCM. Jordan Dusinovic legte zunächst noch unpassend für Akbayram ab, fand im zweiten Versuch aber den Torjäger, der in den Strafraum zog und das viel umjubelte 2:1 in der Nachspielzeit erzielte (90.+2). Andrade hätte kurz darauf sogar noch auf 3:1 erhöhen können, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Thole (90.+3).

„Wir sind heilfroh, dass wir das Ding doch noch gewonnen haben. Wir haben schon bessere Heimspiele abgeliefert. Die letzte Konzentration, Galligkeit und der Druck gegen den Ball haben gefehlt“, analysierte Twyrdy den Sieg, der aus seiner Sicht etwas glücklich zustande kam: „Ein Punkt wäre vielleicht leistungsgerechter gewesen.“ Die Gesamtsituation inklusive der Tabellenführung ordnete der Coach leicht positiv ein: „Wir können besser spielen als heute, aber der Trend der letzten Wochen ist absolut in Ordnung. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir nicht ganz unverdient oben.“