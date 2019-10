Neuenkirchen. Eine Kochshow mit einem Feuerwerk an Gags – dieses seltene Kultur-Ereignis für den Gaumen und das Gemüt zugleich erlebten 100 Besucher auf der Deele des Küingdorfer Tannenhofes Grottendiek.

Denn „Osela“ stand am Samstag auf der Bühne und demonstrierte dem gespannten Publikum, wie ein original Eifeler „Döppekuchen“ gemacht wird. „Dieses Gericht ist ein Geschenk aus dem Schlaraffenland und das leckerste Essen der Welt“, behauptete die eben aus der Eifel stammende Clownin mit roter Nase, Lederhose und Ringelstrümpfen.

Mit den Zutaten, die sie aus einer ihrer Lederhosentaschen hervorzauberte, ging sie alles andere als zimperlich um. Salz kam in großen Mengen in den Döppe (Topf), die Kartoffeln warf sie ungeschält dazu und auch die Eier samt Schale. „Das wird doch was“, konterte sie warnende Rufe aus dem Publikum.

Döppekooche für alle

Und am Ende sollte sie Recht behalten. Als sie den fertigen Döppekooche aus dem (Theater-) Ofen geholt hatte, reichte sie Freiwilligen aus dem Zuschauerraum mit ihrem sehr langen Kochlöffel einige Kostproben an. Von „schmeckt echt nach Döppekooche“ bis zu „wirklich lecker“ lauteten die Kommentare. Am Ende gab es dann Kartoffelkuchen aus der Gasthofküche für alle.

Bei so einer Kochvorführung aus der Eifeler Haute Cuisine entstehen natürlich Wartezeiten, weil so ein kulinarischer Höhepunkt beispielsweise gar und knusprig werden muss. Diese Pausen überbrückte Osela mit allerlei einfachen Döppekooche-Gedichten, wie „Liebe geht bekanntlich durch den Magen, man kann es nicht schöner als mit Döppekooche sagen“. Durch ihre lustigen Lieder, die sie selbst mit der Quetschkommode begleitete, brachte sie das amüsierte Publikum zum Mitklatschen.

An den Tischen in der voll besetzten Deele herrschte eine ausgesprochen fröhliche Stimmung. Offenbar hatte der Tannenhof mit der Verpflichtung von Osela einen Volltreffer gelandet.

Hinter dem clownesken Kochtheater beziehungsweise der Figur Osela verbirgt sich Diplom-Pädagogin Ursula Thielen aus dem Küingdorfer Nachbarort Holterdorf, die auch als Theaterpädagogin tätig ist. Sie stammt ursprünglich aus Arzfeld in der Eifel und verarbeitet in ihrer musikalischen Solo-Show eigene Kindheitserfahrungen. Ihr einstündiges clowneskes Kochtheater rund um den Döppekooche führte sie erstmals 2016 in einem Bochumer Varieté auf. Anschließend zeigte sie ihr Koch-Programm auf mehr als 25 Bühnen in der näheren und weiteren Umgebung. Der Auftritt im Tannenhof war der allerdings tatsächlich erste auf dem Gebiet der Stadt Melle.