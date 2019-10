Buer. Ray Wilson, Ex-Sänger von Genesis, präsentiert die größten Hits der Bandgeschichte und seiner Solokarriere am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Martinikirche Buer.

Ray Wilson hat weltweit Stadien besungen und Heerscharen beglückt. Glücklich aber ist er selber dann, wenn er sein Publikum dicht vor sich hat, wie in den Sälen und Kirchen, in denen er regelmäßig konzertiert. Der Mann mit einer Stimme, die in Leidenschaft badet, singt am besten in der Nahdistanz.

Ray Wilson präsentiert mit seiner Band die Songs, die von den frühen Genesis-Jahren bis hin zu den neuesten Aufnahmen der Band und eigenen Liedern aus seiner Solokarriere reichen. Die Konzerte des Schotten sind dafür bekannt neben Klassikern aus der Welt von Genesis zudem auch die Solo-Hits der Band und Ex-Bandmitglieder Peter Gabriel, Phil Collins und Mike Rutherford einzubeziehen.

Das viertbestverkaufte Album der Bandgeschichte

Wilsons Karriere als Solokünstler sowie als Frontmann der Bands Stiltskin (Hit: "Inside") und Genesis versprechen einen unvergesslichen und unterhaltsamen Abend. Facettenreiche Songstrukturen aus der progressiven Rock-Ära der Band sowie die Pop-Hits der 1970-er bis 1990-er Jahre verschmelzen zu den unterschiedlichsten Arrangements – eine neue Dimension von Genesis, ohne dass die Songs ihren Originalcharakter verlören. Garant dafür ist die einmalige Stimme von Ray Wilson, der mit dem bislang letzten Genesis-Album „Calling All Stations“ das viertbestverkaufte der Bandgeschichte eingesungen hat. Genesis wurde als wichtige und einflussreiche Band in die berühmte „Rock’n’Roll Hall of Fame” aufgenommen und verkaufte insgesamt über 150 Millionen Scheiben weltweit.

Ray Wilson wurde im Jahr 1997 Mitglied von Genesis, als er den legendären Phil Collins als Sänger ersetzte. Er gilt als sympathischer Ausnahmesänger und hat sich mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz weltweit einen Namen als exzellenter Entertainer gemacht. Mit typisch schottischer Gelassenheit kombiniert er die Energie der Musik mit komplexen Songtexten.

Nummerierte Platzkarten zu 30 Euro sind noch über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik unter 0173 2505926 erhältlich.