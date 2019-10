Melle. Auf der Autobahn 30 bei Gesmold hat sich am Samstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei spricht in einer ersten Meldung von mindestens zwei Verletzten.

Den Angaben zufolge sind zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Fahrbahn in Richtung Niederlande ist zurzeit blockiert, es gibt einen Rückstau. Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme dauern an.

Weitere Informationen folgen, sobald sie vorliegen.