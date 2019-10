Buer. Der kleine Wochenmarkt in Melle-Buer feierte beim fünfjährigen Jubiläum ein Kartoffelfest.

Der kleine Wochenmarkt in Melle-Buer feierte beim fünfjährigen Jubiläum am Donnerstag zugleich das Überleben in schwierigen Zeiten mit wenigen Besuchern.

„Hossa, was ist denn heute los?“ Ein Marktbesucher aus Oberholsten staunte über das rege Treiben auf dem Wochenmarkt. Das Kinderhaus Buer sang lustige Kartoffel- und Herbstlieder und verteilte Blumensträuße an die überraschten Marktbetreiber. 80 Prozent Stammgäste

„Diese fünf Jahre haben wir nur geschafft, weil zahlreiche Besucher den Markt an der Martini-Kirche unterstützen“, begrüßte Arend Holzgräfe das Publikum. Es sei wichtig, die von Uschi Thöle-Ehlhardt initiierte Veranstaltung mit kleinen Aktionen am Leben zu halten und damit auch das Miteinander im Ort zu fördern, ergänzte der stellvertretende Ortsbürgermeister. Etwa 80 Prozent der Besucher kämen regelmäßig. Kartoffelbrot und -suppe

Zu den Stammgästen gehören auch Michael, Timo und Rico: „Heute kaufen wir Reibekuchen, Kartoffelbrot und -suppe, also das ganze Programm.“ Während die Jungen begeistert den gut gefüllten Handwagen zogen, erklärte der Familienvater: „Ich bin froh, dass wir den Markt im Ort haben. Das ist persönlicher als in großen Einkaufszentren.“

Den Großeinkauf im Auftrag von Familie, Freunden und Kunden verbindet Christoph Jacob Wirkuttis-Strunk jeden Donnerstag mit dem Verkauf und der Auslieferung von Eiern. „So viele Eindrücke und Begegnungen wie hier habe ich sonst nicht. Früher habe ich mein Brot aus Berlin mitgebracht, weil das besser schmeckte“, meinte der Oberholstener. „Wenn die Kartoffel nicht wär’, bliebe die Pommesbude leer, und der Kartoffelkäfer hätte keine Heimat mehr“, sangen Kinder und Erzieherinnen vom Kinderhaus Buer. Anschließend übernahm Manfred Kloweit Herrmann die musikalische Unterhaltung.Gutes Miteinander

Gemüsebauer Jürgen Gößling erläuterte seinen Kunden die Kartoffelsorten Nicola, Linda, Laura, und Freya, wobei die Besucher den Geschmack sogleich bei den frisch gebackenen Kartoffelpuffern im Gastwerk testeten. Kaffee, Kartoffelsuppe und Klönen hieß das Motto in der gut gefüllten „Martini-Begegnungsstätte“.

Die meisten Marktbetreiber sind von Anfang an in Buer dabei. So auch Bäckermeister Klemens Heitkönig aus Hörstel, der Wert legt auf Handarbeit und Bioprodukte, keine Fabrikware und keine Fertigmischungen. Warum hat er so lange zur Stange gehalten, auch in besucherschwachen Zeiten? „Mir gefällt das Engagement der Leute, der Kontakt und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Leute kaufen konzentriert, schätzen Qualität, und sie sprechen miteinander.“