Mehr Mais in Melle geht nicht

Melle. Der Anteil von Mais auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in Melle hat eine gerade noch verträgliche Höchstmenge erreicht, findet unser Kommentator und schlägt Alternativen vor.

Seit 2011 ist der Anteil von Mais an den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Gebiet des Altkreises Melle konstant geblieben, betonen landwirtschaftliche Interessenvertreter. Allerdings konstant hoch, zwischen 20 und 23 Prozent.

Den rasanten Zuwachs von 10 auf 20 Prozent gab es von 2005 bis 2011; in einer Zeit in der mehrere neue Biogasanlagen ihren Betrieb aufnahmen. Es ist gut, dass Meller Biogasanlagen bei der Energieproduktion mit nachwachsenden Rohstoffen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber jetzt ist es genug, noch mehr Maisfelder darf es nicht geben. Sonst sind sinnvolle Fruchtfolgen nicht mehr überall möglich, was die Böden und die Umwelt zusätzlich belasten würde. Blühpflanzen mit viel Biomasse könnten eine ergänzende Alternative werden, die viel Akzeptanz in der Bevölkerung findet.