Melle. Die Geburtsstunde des katholischen Gesellenvereins in Melle-Gesmold, lässt sich auf den 4. Mai im Jahre 1919 datieren.

„An diesem Tag fand im Stoltmannschen Saale zu diesem Zweck eine Besprechung statt. Außer den beiden Ortsgeistlichen Pastor B. Olthaus und Vikar F. Hartmann nahmen etwa 40 Gesellen und 40 Meister teil“, offenbarte das erste der alten Protokollbücher, die bis 1938 in Sütterlinschrift verfasst wurden.

Drei ortsansässige Gesellen seien vierzehn Tage zuvor an Vikar Hartmann herangetreten mit der Bitte um die Gründung eines ortsansässigen Vereines. Bislang waren sie mit acht Mitgliedern dem katholischen Gesellenverein in Melle angeschlossen gewesen. Laut Protokollbuch kamen alle zu dem Schluss, dass sich jedes Jahr 20 bis 30 Gesellen in Gesmold aufhalten und die Gründung wurde beschlossen. Die Entwicklung des katholischen Gesellenvereins, später der Kolpingfamilie war über die Jahrzehnte sehr wechselhaft. Protokollbücher

Zeiten guter Beteiligung lösten Zeiten mit geringen Aktivitäten ab. „Es sind noch Gegenstände vorhanden, anhand derer wir die Entwicklung nachzeichnen können. Besonders hervorzuheben sind dabei die Protokollbücher, die Vereinsfahne, und ein Schrank“, berichtet Werner Stieve, Vorsitzender der Kolpingfamilie Gesmold. Die positive Vereinsentwicklung motivierte die Mitglieder, im Jahre 1922, eine Vereinsfahne anzuschaffen – als Symbol für die gewachsene Gemeinschaft. Fortan begleitete sie eine Vielzahl der Veranstaltungen.

Die Zeit des Nationalsozialismus hinterließ auch bei der Kolpingfamilie Spuren. Im Jahr 1938 wurde sie, wie auch viele andere kirchliche Vereine, verboten. Um eine Beschlagnahmung zu verhindern, versteckten die Kolpinger ihre Fahne gut. Als nach Kriegsende dann im Jahre 1946 wieder die erste Kolpingversammlung stattfand, nahm auch die Fahne wieder ihren alten Platz ein.

„Heute wird die Fahne aufgrund ihres hohen Alters nur noch zu ganz besonderen Anlässen hervorgeholt. Stattdessen begleitet das Banner mit dem charakteristischen orangeschwarzen „K“ die Vereinsarbeit“, so Stieve. Nach dem zweiten Weltkrieg belebte sich die Vereinsarbeit wieder schnell.

Im Jahre 1947 wurden 59 junge Männer neu in die Kolpingfamilie Gesmold aufgenommen und im Jahr 1949 folgten nochmals zehn neue Mitglieder. „Ein Zeichen für die aktive Vereinsarbeit ist ein Schrank, der von Vereinsmitgliedern zum 35- jährigen Jubiläum 1954 erstellt wurde. Dieser mit Handwerkersymbolen verzierte Schrank fand seinen Platz zunächst für viele Jahre im Versammlungsraum der Vereinsgaststätte Stoltmann.

Heute steht er im Gruppenraum des Pfarrheims in Gesmold, dient noch immer als Aufbewahrungsort für Unterlagen der Kolpingfamilie und erzählt eine lange und interessante Vereinsgeschichte.