Neuenkirchen . Die Dauerbaustelle an der Langen Straße in Neuenkirchen und den Streit darum kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Erst die unendliche Geschichte der Legosteine in Schiplage, jetzt die Baken an der Langen Straße: Viele Neuenkirchener haben das Gefühl, von den Behörden stiefmütterlich behandelt zu werden. Auch wenn sie in der Sache nicht originär zuständig sind: Stadtverwaltung und Politiker müssen mehr Druck machen, um berechtigten Anliegen aus Neuenkirchen schneller zum Erfolg zu verhelfen. Wenn selbst ein gestandener Firmenchef wegen eines maroden Stücks Straßenrand am System (ver-)zweifelt, ist was faul im Staate. Ausflüchte gab es genug, jetzt muss endlich gehandelt werden.