Meller Stiftung SON wieder vorne dabei

Melle. Die neueste Artenschutzaktion in Melle zum Schutz der Wildbienen kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Es ist schlichtweg genial, was unter Federführung der Meller Stiftung SON an praktischem Umweltschutz im Stadtgebiet auf die Beine gestellt wird. Dieses Mal also stehen die zahlreichen Wildbienenarten im Fokus. Damit wird der Blick Tiere gelenkt, deren Problem ihre große Abhängigkeit vom Nahrungs- und Nistplatzangebot ist. Vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft führte zu einem Verlust strukturreicher Lebensräume und einem Rückgang an Blühpflanzen. Wertvolle Strukturen wie Sandwege, alte Hecken, Totholz- oder Steinhaufen sind vielerorts verschwunden. Dazu kamen Siedlungs- und Straßenbau.

Natürlich kann das eine Meller Projekt diese herben Einschnitte in den Lebensraum der solitär lebenden Wildbienen nicht völlig auffangen. Aber die SON und ihre zahlreichen Mitstreiter haben mit Sachverstand etwas getan, anstatt nur Zustände zu beklagen.

1,75 Millionen Menschen hatten In Bayern erfolgreich das Volksbegehren "Rettet die Bienen" unterstützt: ein toller Erfolg für mehr Naturschutz. Die Bienen bildeten das Motto der Kampagne. Insofern ist das Meller Projekt auch inhaltlich wieder topaktuell. Melle kann sich glücklich schätzen, die SON in der Stadt zu haben. Sie wird auch weiterhin im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Möglichkeiten den Naturschutz unterstützen.