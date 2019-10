Melle. „Historische Ansichten aus Melle“ lautet der Titel eines Bildkalenders für 2020, den der Heimatverein Melle herausgegeben hat. Erneut präsentiert er zwölf beeindruckende Fotos aus vergangenen Jahrzehnten. Von seltenen Luftaufnahmen bis zum Zirkusdompteur, der halbnackt auf einem Elefanten durch die Innenstadt reitet.

Bereits im Spätsommer machten sich der Vorsitzende Uwe Plaß und dessen Stellvertreter Jürgen Krämer im Stadtarchiv an die Arbeit, um Hunderte von historischen Fotos zu sichten. Aus den Bildern wählten sie schließlich 13 Exemplare aus, die den Kalender jetzt visuell mit Leben erfüllen.

Der Kalender ermöglicht eine optische Zeitreise in die Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders. Zu sehen sind unter anderem eine historische Luftbildaufnahme des Stadtzentrums von Südwesten, ein Blick vom Rathaus am Markt auf die frühere Buchhandlung Selige, das Fachgeschäft Mithöfer und Ebermaiers Apotheke, das Café Honerkamp, das ehemalige Kurmittelhaus, zwei große Elefanten, die auf der Grönenberger Straße für einen Zirkus werben, eine Impression vom Schützenfest der Meller Schützengilde, eine Außenaufnahme der früheren Meller Molkerei und eine Ansicht der oberen Mühlenstraße in Blickrichtung Marktplatz. Abgerundet wird das Ganze durch weitere interessante Motive, darunter eine Impression vom Blüten- und Trachtenfest, ein Schäfer, der mit seiner Herde durch den Grönenberger Straße zieht und ein Schonsteinfeger, der vom Dach des historischen Rathauses grüßt.

Nachfragen bis in den Juli hinein

Aus Anlass der 850-Jahr-Feier der Stadt hatte der Heimatverein erstmalig für das Jahr 2019 einen Kalender mit Fotos vergangener Tage herausgebracht. Die Resonanz darauf sei dermaßen positiv ausgefallen, dass es sogar noch bis in den Juli hinein Anfragen von Bürgern gegeben habe, die den Jahresweiser erwerben wollten. „Nicht zuletzt deshalb haben wir beschlossen, auch für das Jahr 2020 einen solchen Bildkalender aufzulegen“, betonen die Vorstandsmitglieder Plaß und Krämer.

Die Kleinstadt Melle in den 50ern und 60ern

Auf der Titelseite des Kalenders ist die ehemalige Jugendherberge zu sehen ist. Das erste Exemplar überreichte das Führungsduo des Heimatvereins deshalb genau dort an Ortsbürgermeisterin Gerda Hövel. "Das habt ihr wieder toll gemacht“, lobte die Landtagsabgeordnete das Engagement der beiden Initiatoren. Der Bildkalender vermittele einen Eindruck davon, wie sich die Kleinstadt Melle in den 1950er- und 1960er-Jahren präsentierte: aufstrebend, liebenswert und mit einem unverwechselbaren Charme.

Der im DIN A-3-Format erschienene Bildkalender ist ab sofort im Fachgeschäft Sutmöller „Bücher & mehr“, (Plettenberger Straße 1 - 3 in Melle-Mitte) erhältlich. Er kostet 18 Euro.



Entstanden ist er in Zusammenarbeit mit der Kalender-Manufaktur in Verden an der Aller, die Bildkalender, Vereinskalender und Firmenkalender herstellt. Den größten Teil machen die Ortskalender mit überwiegend historischen Bildern oder alten Postkartenmotiven aus. Für das Jahr 2018 entstanden unter dem Dach der Manufaktur rund 280 solcher Ortskalender. Die Gestaltung erfolgt stets in enger Abstimmung mit den Ansprechpartnern in den jeweiligen Orten.