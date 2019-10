Melle. Nach einer Woche und damit früher als bei der Konkurrenz endet für Handball-Landesligist Eicken die ferienbedingte Spielpause: Am Samstag tritt die drittplatzierte ESV zum Nachholspiel bei der HSG Osnabrück an. In der Landesklasse steht ebenfalls genau ein Spiel an: Die Meller HSG gastiert in Vechta.

ESV-Trainer Maik Rapczinski ist froh, dass sein Team nach einwöchiger Spielpause durch die anstehende Nachholbegegnung den Takt beibehält: „Es ist immer gut, wenn in der Woche mit Blick auf die Partie am Wochenende trainiert wird, so bleibt die Anspannung hoch. Wir sind trotz der Pause normal im Trainingsrhythmus geblieben.“ Von den beiden Langzeitverletzten abgesehen sind alle Spieler gesund, Jonas Visse kehrt in den Kader zurück.



Zum guten Niveau und zu einer guten Beteiligung im Training trägt seit sechs Wochen auch ein Oberligaspieler aus Warnemünde bei, der sich berufsbedingt im Grönegau aufhält und demnächst auch ganz offiziell für die Eickener auflaufen könnte. Der Verein bemüht sich gerade um die Genehmigung für ein Doppelspielrecht.

Gute Aussichten also für die nahe Zukunft und zunächst für die Partie am Samstag (15 Uhr) bei der HSG Osnabrück. Der Gegner konnte den Klassenerhalt im Vorjahr erst auf den letzten Drücker in der Relegation sichern und dürfte nach Rapczinskis Einschätzung auch in dieser Saison eher in der unteren Tabellenhälfte anzusiedeln sein. Die Osnabrücker haben einen schmalen Kader. Trainiert werden sie vom Eickener Mirko Wolter, der früher auch bei der ESV spielte. Dessen Bruder Manuel ist bis heute im zweiten Team der Spielvereinigung aktiv.

Doch Lokalderbys erscheinen in einem anderen Licht, weiß Rapczinski. Überdies verlor die ESV vor einem Jahr in Osnabrück. „Die HSG erwischte da einen Sahnetag. Wir sind gewillt, das wieder gerade zu rücken und durch unser konsequentes Auftreten zu verhindern, dass die HSG wieder einen Sahnetag erwischt. Wir sind hoch motiviert, dort zu gewinnen“, betont der Coach. Doppelt schön wäre ein Auswärtssieg, weil die Gäste nach der Partie noch einen Teamabend mit Essen und Kneipentour in der Osnabrücker Innenstadt verbringen werden.

Eine Klasse tiefer bestreitet die nach drei Siegen aus drei Begegnungen erstplatzierte HSG Grönegau-Melle am Sonntag (14.30 Uhr) bei SFN Vechta ihr erstes Auswärtsspiel der Saison. Vechta steht zurzeit sieglos auf dem vorletzten Tabellenplatz. Von der Papierform spricht somit vieles für einen Pflichtsieg der Tiger. Doch Trainer Mike Bordihn warnt vor dem Gegner. Aus gutem Grund: Denn die Meller verloren in der Vorsaison in Vechta, zudem konnte Vechta bisher nie in Bestbesetzung antreten. Die beiden Haupttorschützen wechselten sich mit ihren Einsätzen ab. „Sollte Vechta alle Mann an Bord haben, wird es für uns eine harte Nuss, den Angriffsfluss der Gäste zu unterbinden“, ahnt Bordihn.

Das Trainergespann muss dabei eventuell auf den einen oder anderen Tiger verzichten. Tommy Allerdissen und Lukas Möllersmann konnten in den vergangenen zwei Wochen aufgrund eines grippalen Infekts nicht trainieren. Jan Möllers ist studiumsbedingt nicht vor Ort. „Wir werden dennoch wieder eine schlagkräftige Truppe beisammenhaben. Im Moment sieht es danach aus, dass dann Linus Poerschke nach seinem Kreuzbandriss vor fast einem Jahr sein Comeback geben wird“, so Trainer Marco Lietmann zum Kader der HSG.

Die Tiger wollen in der Abwehr ähnlich offensiv und aggressiv wie in den Heimspielen agieren. Im Angriff wünscht sich das Trainergespann eine weitere Verbesserung des Spielflusses. In dem Bereich haben sich die Meller nach Ansicht ihrer Trainer bisher zu sehr auf ihre individuelle Klasse verlassen.