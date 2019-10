Melle/Neuenkirchen . Am Freitag, 25. Oktober, werden in der Christophorus-Kirche Neuenkirchen eindrucksvolle Klangerlebnisse geboten. Dann geben die John-Port-School-Band aus Etwall in England und die Bläsergruppe des Gymnasiums Melle ein gemeinsames Konzert, das am Samstag im Theater Melle wiederholt wird.

Im zweijährigen Turnus sind Schüler der John-Port-School-Band aus Etwall in England zu Gast in Melle. Sie pflegen eine über 40-jährige Partnerschaft mit der Bläsergruppe des Grönegauer Gymnasiums. In der Regel erfolgen im Rahmen dieses Austausches auch Konzerte in den umliegenden Stadtteilen. In diesem Jahr in Neuenkirchen, wo in der Christophoruskirche um 19 Uhr Beginn ist.

Am Samstag findet das große Konzert der beiden befreundeten Bläsergruppen dann im Theater Melle (vormals: Festsaal) am Schürenkamp erneut statt. Dort werden die ersten musikalischen Töne um 19.30 Uhr erklingen.



Da der Aufenthalt in diesem Jahr etwas verkürzt ist, findet neben dem Konzert im Theater nur ein weiteres Konzert statt, eben jenes in der Christophorus-Kirche Neuenkirchen. Der örtliche Posaunenchor unter der Leitung von Christoph Horstmann wird daran ebenso mitwirken wie der Organist Hanns-Peter Haase. Neben dem zu erwartenden vielfältigen Hörgenuss mit verschiedensten Blech- und Holzbläsern sowie den Klängen der Orgel ist die stimmungsvolle farbige Beleuchtung der Kirche ein weiterer Grund, sich am Freitagabend auf den Weg nach Neuenkirchen zu machen.

„Freuen Sie sich auf dieses abwechslungsreiche Konzert in der Christophorus-Kirche Neuenkirchen“ sagt Marina Huning, Mitglied des Kirchenvorstandes Neuenkirchen, „Kirchen bieten immer eine großartige Akustik! Und der Eintritt ist frei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!“