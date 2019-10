Wellingholzhausen. Nein, in Wellingholzhausen haben keine Arbeiten für eine Ortsumgehung begonnen: Die jüngsten Erdarbeiten am südlichen Ortsrand gehören vielmehr zu einem Pilotprojekt zum Schutz der Wildbienen, das in dieser Größenordnung seinesgleichen sucht.

"Der Schutz der Wildbienen ist zur nationalen Aufgabe avanciert und steht aktuell weit oben auf der Agenda sowohl des Landes als auch des Bundes", erklärte Volker Tiemeyer vom Vorstand der Meller Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON). Diese agile Stiftung steckt hinter dem neuesten Projekt Artenschutz im ländlichen Siedlungsraum.



Unter dem Motto "Manche Bienen mögen‘s steil" wurden auf dem 200 Quadratmeter großen Gelände über 120 Tonnen Boden, sieben schwergewichtige Totholzstämme von über fünf Meter Länge, übermächtige Wurzelteller und weiteres Material bewegt.

"Die bis zu einem halben Meter mächtige Sandfläche und eine Steilwand aus Löss-Lehm sollen den Erdnistern unter den Wildbienen Möglichkeiten bieten, ihre Gänge für den Nachwuchs anzulegen", erläuterten Claudia Große-Johannböcke und Monika Schengber von der SON. Dafür graben die Bienen kleine Erdröhren in den zumeist pflanzenfreien Boden und legen einzelne Kammern an. In jede Kammer kommt etwas Nektar und Pollen als Futter und ein Ei. Wenn aus dem Ei die Larve geschlüpft ist, kann sie sich geschützt im Erdboden entwickeln und im nächsten Jahr ausfliegen.

Rund zwei Drittel aller Wildbienenarten benötigen solche Nistmöglichkeiten im Boden aus spezieller Konsistenz, die ihnen in der heutigen Landschaft kaum mehr geboten werden. Die für das Projekt ausgewählte Fläche eignet sich allerdings hervorragend für Wildbienen: Sie liegt zur Mittagszeit in sonniger Lage und in der Nähe befinden sich Strukturen mit Blühpflanzen. Zusätzlich sollen im nächsten Frühjahr noch spezielle Stauden als Nahrungsquelle gepflanzt werden.

"Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass neben einem Angebot von Blüten über das gesamte Sommerhalbjahr auch Nistmöglichkeiten verfügbar sind und zwar in einer Entfernung von lediglich 150 bis 300 Metern", hoben die SON-Expertinnen hervor. Eine solche Kombination sei bisher selten. Daher soll das Pilotprojekt dazu beitragen, weitere Blühflächen mit Nistgelegenheit miteinander zu kombinieren.

Eine solche Mammutaufgabe war nur dank tatkräftiger Unterstützung vieler möglich. 25 Auszubildende des Unternehmens Wilhelm Niemann aus Neuenkirchen packten mit an, die Sand Boden Recycling GmbH stellt unentgeltlich den gesamten Boden für die Maßnahme aus ihrer Sandgrube in Eickholt zur Verfügung und der Gartenbaubetrieb Bredenstein spendierte Materialien und stellte den Maschinenpark. Die Stadt bringt die Grundfläche in das Projekt mit ein und gab wertvolle ideelle Hilfestellung. Die Gesamtkonzeption lag in den Händen der Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON).

Anzeige Anzeige

"Das ist eine wahrhaft große Koalition zugunsten des Bienenschutzes, die zudem auch noch äußerst rasch und reibungslos zusammengearbeitet hat", freute sich Volker Tiemeyer. Auch Kirsten Brehe als Personalreferentin bei Niemann, ist angetan: "Bei der Gemeinschaftsaktion der Auszubildenden wurde praxisnah etwas für den Naturschutz vor der eigenen Haustür getan und gleichzeitig das Wir-Gefühl gestärkt."