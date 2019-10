Melle. Als vor 20 Jahren beim Diakonischen Werk Melle unter Federführung von Heiko Grube die Idee geboren wurde, Unternehmen der freien Wirtschaft in sozialen Angelegenheiten gegen Bezahlung zu beraten, betraten die Meller Neuland. Auch innerhalb der Diakonie war der Ansatz damals nicht unumstritten. Jetzt hob die Diakonie Deutschland die erfolgreiche Arbeit als Best-Practice-Modell hervor.

Mehr noch: Diakonie-Präsident Ulrich Lilie und Vorstandsmitglied Jörg Kruttschnitt werben in einer druckfrischen bundesweiten Publikation für diese Form von Kooperationsökonomie. „Für Sozialunternehmen ergeben sich vor diesem Hintergrund großartige Chancen, die sich nicht ungenutzt lassen sollten“, heben sie in ihrem Vorwort hervor.

Wie erfolgreich sich das „Meller Modell“ innerhalb des Diakonischen Werks für Stadt und Landkreis Osnabrück mittlerweile entwickelt hat, skzzierten jetzt nach der Auszeichnung Heiko Grube (Psychotherapeut) und Anton Just (Sozialarbeiter). Gemeinsam mit Achim Bockbreder (Sozialarbeiter und Supervisor) bilden sie das Team, das aktuell 40 Unternehmen in Deutschland mit 15000 Arbeitsplätzen berät und coacht. Das Portfolio reicht dabei von Schuldner- und Suchtberatung über Hilfe bei phsychischen Problemen bis hin zu Serviceangeboten in Renten- oder Altersfragen. „Wir haben zwar Verträge mit den Firmen, aber die Gesprächsinhalte bleiben bei uns“, betonte Grube. Just bekräftigte: „Das Fundament unserer Arbeit ist die Schweigepflicht gegenüber Dritten.“

Psyche im Blick

Die beiden Fachleute erklärten, im Lauf der Jahre hätten Alkoholprobleme bei Mitarbeitern in den betreuten Firmen deutlich abgenommen. Dagegen verzeichnen sie einen Anstieg bei psychischen Problemen. Auch die Schuldnerberatung – möglichst noch vor Lohnpfändungen – bleibe eine Daueraufgabe. „Außerdem werden die Mitarbeiter immer älter und damit weniger belastbar“, sagte Grube.

Das zu erkennen und durch gezielte Hilfe wieder in den Griff zu bekommen, verringere Fehlzeiten im Betrieb, verhindere Produktionseinbußen und fördere die Qualität der Arbeit. „Eine klassische Win-win-Situation für beide Seiten“, so Grube.

Das wüssten viele Geschäftsführungen und Betriebsräte zu schätzen und würden deshalb die Betreuung durch das Diakonische Werk als Mundpropaganda weiterempfehlen. Es käme eben gut an, wenn Just, Grube und Bockbreder flexibel reagierten und persönliche Gespräche vor Ort führten. „Wir fahren immer dort hin und unterhalten uns je nach Wunsch des Mitarbeiters in der Firma oder auch bei ihm zu Hause“, berichtete Grube. Manchmal gebe es aber auch Schwierigkeiten innerhalb der Firma oder in deren Schichten. Dann schlüpfen die Helfer in Schutzkleidung und machen die Schicht mit.

5000 Stunden hat das Team 2018 geleistet. „Wir helfen und arbeiten eigenständig“, freute sich Just.