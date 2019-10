Melle. Loris Wobker aus Markendorf hat als norddeutscher Meister im Motocross der Klasse bis 65 Kubikzentimeter gerade seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Früh inspiriert durch seinen Vater, hat sich der Zwölfjährige den Sport auf dem Motorrad selbst angeeignet. Die ersten Fahrversuche gab es daheim in der Sandkuhle mit gedrosselter Geschwindigkeit.

Vater Wobker ist früher Motorrad-Straßenrennen gefahren. Seine kleinen Söhne Fabio (inzwischen 18) und Loris schauten zu und waren begeistert. Als Fabio im Internet entdeckte, dass bereits Kinder Motorrad-Rennen abseits der Straße absolvieren können, war es um ihn geschehen. Als der ältere Bruder sein erstes Motorrad erhielt, war auch Loris angefixt. Mit fünfeinhalb bekam auch er seine Maschine. „Die war 40 Zentimeter hoch und hatte 3 PS. Das ist der Standard für Zwerge“, erzählt Ralf Wobker lachend.



Doch nach sechs Wochen war der kleine Wobker die langsame Performance leid und ergatterte die erste richtige Wettbewerbsmaschine für sein Alter. Loris trainierte auf eigene Initiative und jagte im ersten Gang durch die Sandgrube auf dem Hof Wobker. Der Vater hatte ihm Hügel errichtet und außerdem über eine Drehschraube an der Maschine die Geschwindigkeit gedrosselt. Doch der Sechsjährige forderte schon bald mehr Tempo ein – und wollte auf eine richtige Strecke. Seitdem sind die Wobkers an den Wochenenden auf den Motocrossbahnen Norddeutschlands und der Niederlande unterwegs.

Beim jüngst beendeten NMX-Nordcup des ADAC für die norddeutschen Bundesländer wurde sogar ein Rennen in Dänemark ausgetragen. 14 Renn-Wochenenden mit je zwei Läufen standen an. Vor dem Finalwochenende in Northeim fehlten dem Grönegauer auf seiner KTM SX 65 nur noch ein paar Punkte zum Gesamtsieg. „Ich war sehr aufgeregt, weil ich unbedingt gewinnen wollte. Andererseits hatte ich 43 Punkte mehr als der Zweite und dachte mir: Ich lasse es ruhig angehen. Auch weil ich die Strecke in Northeim nicht mag. Das ist ein lehmiger Boden mit dicken Steinen. Wenn man da wegrutscht, tut es weh. Deshalb hatte ich etwas Muffe vor der Strecke. Aber andere hatten wohl noch mehr Zweifel“, sagt Loris lächelnd.

Der Respekt vor der Sportart ist wichtig. In Loris“ Altersklasse fahren die Motorsportler durchschnittlich 40 Stundenkilometer. „Man darf die Maschine nicht unterschätzen, die wird fast 100 Stundenkilometer schnell. Das ist kein Kinderspielzeug“, betont der Vater. „Man muss Respekt haben, Angst wäre falsch“, sagt der Sohn, der auf dem Motorrad Stiefel, Helm, Brille, Handschuhe und Protektoren für Ellenbogen, Knie, Brust, Rücken und Nacken trägt.

Dreimal hat er sich bisher in seinem Sport die Schulter ausgekugelt. Einmal wurde ihm während des Rennens die Schulter wieder eingerenkt und der Zwölfjährige fuhr direkt weiter. „Da war ich voller Adrenalin, deswegen konnte ich weitermachen.“ Der Siebtklässler des Gymnasiums Melle vermittelt den Eindruck, als könnte er trotz seines jungen Alters die Gefahren und seine Fähigkeiten gut einschätzen.

Das sieht der Vater auch so. Trotz seiner Begeisterung fürs Motorradfahren hat er die Kinder nie in die Richtung gelenkt. Große sportliche Zukunftspläne werden nicht aufgestellt. Diese Saison seines Sohnes sei überragend verlaufen. „Aber wir sehen das locker.“ Coacht der Vater den Sohn denn? Ralf Wobker lacht: „Loris würde mir sowieso nicht glauben, was ich sage. Mein Sohn hat sich das meiste selbst beigebracht. Viel hat er durchs Zuschauen von anderen Fahrern gelernt.“

„Bei den Sprüngen durch die Luft zu fliegen ist ein cooles Gefühl“, beschreibt Loris den Reiz. Der Vater erklärt: „Man braucht enorme Kraft und Kondition. Anders als im Automobilsport entscheidet hier der Sportler und nicht die Ausstattung der Maschine über die Platzierung.“ Um sich fit zu halten, fährt Loris Rad und betreibt im Winter Leichtathletik. Wenn die Saison beendet ist und er nicht für die Schule lernen muss, ruht er sich an den Wochenenden aus und spielt mit dem weißen Schäferhund Cara. Oder er zockt am Computer - natürlich: Motocross. „Wenn ich schon nicht selbst fahren kann.“

Doch ein Rennen steht noch aus: die letzte Etappe des Niedersachsencups am 19. Oktober in Sieke. In der Serie ist Loris aktuell Zweiter. Für die neue Saison erfolgt die Umstellung auf die Klasse bis 85 Kubikzentimeter. Zunächst wird der Grönegauer auf der größeren Maschine viel trainieren, um sich an die größeren Geschwindigkeiten, weiteren Sprünge und die veränderte Position zu gewöhnen. „Man ist viel höher über dem Boden. Im übernächsten Jahr möchte ich dann in den Rennen richtig mitfahren“, erläutert der Schüler seine Ziele.

Auf dem Weg dorthin wird er wieder viel auf sandigen Strecken üben. Hartböden aus Lehm oder Erde sind bei trockenen Verhältnissen zwar einfacher zu fahren. Aber wenn es nass ist, hat der Sand seine Vorteile. „Der wird nicht rutschig, aber man kann sich tief reingraben“, weiß Loris auch aus der Erfahrung seiner ersten Versuche in der eigenen Sandgrube und ergänzt: „Im Tiefsand merkt man, wer es kann und wer nicht.“