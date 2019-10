Bad Oeynhausen. Am 18. Oktober spielt Chris Barber mit seiner Big Band um 19.30 Uhr in Bad Oeynhausen zum 70-jährigen Bühnenjubiläum.

Am Freitag, 18. Oktober, spielt Chris Barber mit seiner Big Band um 19.30 Uhr im Theater im Park und begeht damit ganz still und heimlich sein 70-jähriges Bühnenjubiläum.

The best Jazz is timeless! Chris Barber hat sich über weit mehr als ein halbes Jahrhundert den Ruf als absoluter Ausnahme-Posaunist und Bandleader erarbeitet. Mit seinen 88 Jahren ist Chris Barber eine der letzten britischen Jazzlegenden und eine Ikone des traditionellen Jazz in Großbritannien. Englischer Humor

Zehn Musiker umfasst seine Big Band. Allesamt sind sie nicht nur außergewöhnliche Instrumentalisten, sondern auch Entertainer mit sprichwörtlich englischem Humor. Voller Spielfreude, Temperament und Charme kombiniert die Big Band ein großes Spektrum von New Orleans über Blues bis hin zu den späten 20ern Ellington Hits des vergangenen Jahrhunderts.

Chris Barber gehört zu den Initiatoren der heutigen Popmusik. In den 50er Jahren brachte er erstmals in Europa viele amerikanische Bluesmusiker auf die Bühne – Muddy Waters, Sonny Terry & Brownie McGhee oder auch Big Bill Broonzy. Bands wie die Rolling Stones, die Beatles und Eric Clapton ent-deckten durch diese Konzerte ihre Liebe für den Blues und entwickelten daraus ihren eigenen Stil.

Tickets ab 31 Euro sowie weitere Informationen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Telefon 05731 1300, geöffnet montags bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr. pm/nw

Eintrittskarten und weitere Informationen gibt es auch auf www. staatsbad-oeynhausen.de