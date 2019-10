Gesmold. Das „Herren 30“-Team von Viktoria Gesmold ist in die Verbandsliga aufgestiegen. Zum Saisonende kämpften die Tennisspieler auch noch um die Vereinsmeisterschaft.

Das Ziegenmehl des Tennisplatzes hatte ihre Shirts rot gefärbt. Euphorisch und glücklich lagen sich Rainer Kruse und Benjamin Rothkehl nach ihrem Sieg im Abschlussdoppel in den Armen und wälzten sich auf dem Untergrund. Sie hatten gerade den entscheidenden Punkt zum 3:3 bei Verfolger SC Spelle-Venhaus geholt, der zur Meisterschaft in der Verbandsklasse ausreichte.



Dabei sah es in Spelle lange nicht danach aus, als würde die Mission Aufstieg glücken. André Stankowski konnte mit dem Stil des extremen Tempowechsels sein Einzel gewinnen, doch Benjamin Rothkehl und Burkhard Sternberg verloren ihre Partien deutlich, so dass die Gesmolder mit 1:3 in Rückstand lagen. Und Rainer Kruse musste nach 1:6, 6:1 in den Tiebreak des dritten Satzes und hatte bei 6:5 einen Matchball. Den vergab er mit einem Überkopfvolley am Netz. Für Kruse sonst ein Schlag, den er mit großer Sicherheit zum Punkt nutzt. Hätte Kruse das Match trotz des scheinbar leichtfertig verschenkten Ballwechsels verloren, hätte seine Mannschaft ihm das verziehen. Das wäre Ehrensache gewesen. Kruse hatte in den letzten Jahrzehnten für so manchen Aufstieg nahezu im Alleingang gesorgt. Der 48-Jährige mit dem durchtrainierten Körper eines Mittzwanzigers entschied den Tiebreak dann doch noch für sich.

Rothkehl und Kruse spielen sich in einen Rausch

An der Seite von Gesmolds Nummer eins Benjamin Rothkehl musste nun der letzte Punkt im Doppel her. Aber Viktorias im Saisonverlauf so dominierendes Spitzendoppel fand überhaupt nicht ins Spiel. Beim Rückstand von 2:6, 2:5 hatte sich die Speller Mannschaft schon aufgereiht, um ihrerseits die Meisterschaft zu feiern, als sich das Duo Rothkehl/Kruse in einen Rausch spielte. Sie holten den Satz mit 7:5 und auch im dritten Durchgang gelang alles zum 6:2. Die Lila-Weißen durften nun den Aufstieg bejubeln.

Gesmolds Tennnispräsident Bodo Heggemann, der auch dem Team angehört, sprach vom „höchstklassigsten Erfolg“ im Jahr des Vereinsjubiläums. „Das ist unser Geschenk an Viktoria“, so Heggemann.

Der Aufschwung soll weitergehen. Die Mannschaft verstärkt ab der kommenden Sommersaison Michael Hegener vom TSV Riemsloh, der schon häufig in Gesmold trainierte.

Die Endspiele der internen Vereinsmeisterschaft fanden aus organisatorischen Gründen erst zum Saisonende statt. Am legendären „Final Day“ bei frischen Temperaturen holte sich Rekordvereinsmeister Rainer Kruse nach fast einem Jahrzehnt den Titel gegen Benjamin Rothkehl zurück. Dabei glänzte Kruse mit einem fehlerfreien Spiel. In der Kategorie „Hobby-Cup“ siegte Marc-André Többen gegen Dennis Lindemann. Klubmeister im Herren-Doppel wurden Jürgen Druwen/Axel Rothkehl vor Stephan Blattner/Philipp Glane.