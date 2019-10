Melle. Mit Christian Breeck und Björn Lührmann haben auch zwei Leichtathleten des SC Melle an der Senioren-Europameisterschaft in Venedig teilgenommen. Läufer Breeck scheint bei internationalen Wettkämpfen ein Abo auf Rang fünf abgeschlossen zu haben.

Die Senioren-Europameisterschaften der Leichtathleten fanden in diesem Jahr in Venedig statt. In einem Teilnehmerfeld von mehr als 5000 Athleten nahmen auch zwei Läufer des SC Melle teil: Breeck und Lührmann.



Bei guten äußeren Bedingungen startete Björn Lührmann zunächst über die 1500 Meter. In der Saisonbestzeit von 5:10:75 Minuten belegte er damit Platz 26 in der Altersklasse M 50. Im drei Tage später stattfindenden Crosslauf im nahe gelegen Ort Eraclea lief er auf einem ebenen Rundkurs in einem großen Teilnehmerfeld auf Platz 25.

Für Christian Breeck scheinen sich die Ergebnisse bei internationalen Meetings zu wiederholen. So belegte der Grönegauer im 2000-Meter-Hindernislauf nach der Senioren-EM 2017 im dänischen Aarhus und der Hallen-EM 2018 in Spanien auch in diesem Jahr im italienischen Venedig den fünften Platz. Dabei war die Zielvorgabe Podestplazierung oft nur wenige Sekunden entfernt.

Somit bleibt nur die Option für Breeck, weiter nach vorne zu schauen. Die nächste Möglichkeit anzugreifen bietet sich im kommenden Jahr. Die Senioren-Weltmeisterschaften finden 2020 in Toronto Kanada statt.