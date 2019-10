Neuenkirchen.. Die Kartoffel steht im Mittelpunkt eines Kochtheaters im Tannenhof Grottendieck in Küingdorf. Weil es aber ein clowneskes Kochtheater ist, trägt Ursula Thielen alias „Osela" statt Kartoffelnase eine rote.

Alles dreht sich um die Kartoffel am Samstag, 19. Oktober, auf dem Tannenhof Grottendieck im Neuenkirchener Ortsteil Küingdorf. Passend zur Jahreszeit zeigt Ursula Thielen alias „Osela“ in ihrem clownesken Kochtheater, wie sie alle Widrigkeiten und Hindernisse in Küche und Garten überwindet.

Nach einem gemütlichem Kaffeetrinken können die Zuschauer in der rund einstündigen Clown-, Musik-, Pantomime- und Kochshow erleben, wie Osela einen „Döppekooche“ zubereitet. Wem das nichts sagt: es handelt sich um Topf-Reibekuchen.

Wer Ursula Thielen als selbsternannte clowneske Botschafterin der Eifel am Samstag ab 14.30 Uhr erleben möchte, kann direkt beim Tannenhof Grottendieck unter der Telefonnummer 05428 1235 Plätze reservieren. Nähere Informationen gibt es zudem auf tannenhof-grottendieck.de.