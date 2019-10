Neuenkirchen. Das weitere Bestehen der Allgemeinarzt-Praxis Hoffknecht/Wehefritz ist für lange Zeit gesichert und damit auch die ärztliche Versorgung des Stadtteiles Neuenkirchen. Im Frühjahr 2021 übernimmt Kai Kollmeyer den Kassensitz von Michael Hoffknecht (64).

