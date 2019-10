Melle. Schreibmaschine ist out, „Tastenkurse“ der VHS ersetzen die früheren Angebote für die analogen Tippgeräte. Und weil heutzutage alles schnell gehen muss, wird die Methode "Superlearning" angewandt. So reichen den Jugendlichen zweimal drei Stunden aus.

„Durch diesen Tasten-Kurs spare ich später Zeit beim Tippen und habe dann dadurch mehr Zeit für schöne Freizeitaktivitäten“, begründet Josefin Knaak (15), warum sie Tastschreiben übt.

Mit Eifer und überzeugt vom Sinn ihres Tuns nehmen neun Kinder und Jugendliche am Kurs der Volkshochschule Osnabrücker Land in der Außenstelle Melle teil. „Wenn man schneller tippen kann, macht das Schreiben auch mehr Spaß – nicht nur in der Schule, sondern auch wenn ich meinen Freunden schreibe“, meint Lena Krahner (10). „Wenn man nicht mehr fünf Minuten für sechs Sätze braucht, hat man es später im Beruf leichter“, nennt Paul Asbrock (13) einen weiteren Vorteil. „Und die Chancen bei Bewerbungen werden auch besser“, ergänzt sein Bruder Jakob (10).



„Der Kurs hilft uns schon nach den ersten drei Stunden Unterricht, beim schnellen Schreiben nicht mehr auf die Tastatur gucken zu müssen“, zieht Joy Federbusch bereits nach der ersten Hälfte ein positives Zwischenfazit. Wie ist so schnelles Lernen möglich? Im Unterricht wird das pädagogische Konzept „Superlearning“ angewandt, erläutert Kursleiterin Gabriele Konrad. Bei dieser Methode steht jeder Finger für eine Farbe und jeder Buchstabe für ein Bild.

Blauer Finger trifft auf Qualle

„Mein kleiner linker Finger ist blau und die Taste Q steht für Qualle“, erklärt Lena, wie das schnelle Lernen funktioniert. „Wir haben nämlich vorher Geschichten gehört, in denen alle Bilder für die Buchstaben vorkommen und mit den Farben für die Finger verknüpft werden“, erläutert der zehnjährige Jakob, warum er sich das alles viel besser merken kann als beim Auswendiglernen. „Durch diese Methode arbeiten unsere beiden Gehirnhälften zusammen“, ergänzt Jaron Holtmann (10). Alle Mädchen und Jungen bestätigen, dass ihnen diese Methode das Lernen erheblich erleichtert, trotz gelegentlicher technischer Probleme mit der Software.

Zum Unterricht gehört ein Computerprogramm mit dem unter anderem Fingerbewegungen bei Tippfolgen systematisch geübt werden. Für den Gebrauch zu Hause kann das Programm heruntergeladen werden. Der Weg zur entsprechenden Internetseite wird im Begleitbuch angegeben, das in der Kursgebühr enthalten ist. Die Laptops und die Software für den Unterricht werden von der Meller VHS zur Verfügung gestellt.

Beim Kurs „Tastschreiben“ handele es sich sozusagen um die zeitgemäße Weiterentwicklung der früheren Schreibmaschinenkurse des Stenografenvereins, die es schon lange nicht mehr gebe, berichtet Sylke Witte von der VHS Melle. Schon seit geraumer Zeit werden die stets gut nachgefragten Tastenkurse für Kinder ab zehn Jahren regelmäßig in den Osterferien und Herbstferien angeboten. Es gibt aber auch einen Kurs „Tastschreiben in 6 Stunden“ für Erwachsene, der nächste findet am Freitag/Samstag, 25. und 26. Oktober, statt. Freitag von 17 bis 20 Uhr und Samstag von 11 bis 14 Uhr (VHS-Telefon 05422 952759).