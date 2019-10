Melle . „Die Digitalisierung der Wirtschaft muss sich auch in den Berufsbildenden Schulen abbilden. Hierzu gehört nicht nur eine topmoderne Ausstattung mit IT-Technik für den Unterricht, sondern auch die tägliche Administration durch IT-Experten.“ Dies bekräftigten jetzt IHK-Präsident Uwe Goebel und IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf bei ihrem Besuch der Berufsbildenden Schulen an der Lindenstraße.

„Für die Wartung und Pflege der EDV-Technik sind externe IT-Experten erforderlich“, erklärte Hermann Krüssel, Schulleiter der BBS Melle. Dieses könne nicht durch Lehrkräfte geleistet werden. „Eine grundlegende Voraussetzung für die Realisierung einer adäquaten Digitalisierung von Schule und Unterricht liegt in der Kompetenz der Lehrkräfte. Diese müssen in der Lage sein, digitale Lernumgebungen professionell und didaktisch sinnvoll in ihrem jeweiligen Fachunterricht zu nutzen.“ Hierzu sei eine intensive Schulung und Weiterbildung der Lehrkräfte erforderlich“, sagte Krüssel.



Die Vertreter von IHK und BBS führten das Gespräch vor dem Hintergrund des zwischen Bund und Ländern vereinbarten Digitalpaktes Schule. Über diesen erhält Niedersachsen 470 Millionen Euro vom Bund. Hinzu kommt eine Aufstockung durch das Land um rund 52 Millionen Euro. Damit stehen bis 2024 über 522 Millionen Euro für die Verbesserung der IT-Bildungsinfrastruktur an Niedersachsens Schulen zur Verfügung.

Förderanträge können ab jetzt gestellt werden. Noch nicht geklärt sei vor diesem Hintergrund allerdings, wie dann die Betreuung der digitalen Infrastruktur in den Schulen organisiert werden solle.