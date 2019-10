Melle. Die Insel der Künste lädt im Rahmen des Meller Kulturherbstes zum Klavierkonzert „Offene Räume“ mit Gerhard Sattler am Sonntag, 20. Oktober, 17.30 Uhr, ein.

Der Meller Gerhard Sattler hat klassisches Klavier an der Musikhochschule Hannover, Jazz-Piano in Enschede/ Niederlande studiert und ist in beiden Klangwelten gleichermaßen zuhause. Mit der Osnabrücker Bigband „Blasnost“ hat er in den 1990er Jahren den Preis des Jazzpodiums Niedersachsen gewonnen, ist beim „Jazztival“ im Forum Melle aufgetreten und hat sich in der Region einen Namen als vielseitiger ideenreicher Pianist, Organist und Komponist gemacht.

Beim Meller Kulturherbst tritt Gerhard Sattler mit einem vollständig neuen Programm zum Thema „offene Räume“ auf: Ein Bogen wird gespannt vom bodenständigen Blues über wunderschöne ungarische Volkslieder über eigenwillige Jazzstücke bis hin zu orientalischen Klangexperimenten, die vom andalusischen Flamenco und indischen Raga inspiriert sind. Das Klavier wird dabei als das genommen, was es ist: ein großer Malkasten mit einem unerschöpflichen Angebot an Farben und Farbkombinationen. Gerhard Sattler entführt seine Zuhörer von vertrauten in weniger bekannte, neue Klanggefilde an diesem ungewöhnlichen Klavierabend in entspannt- freundlicher Wohnzimmeratmosphäre.