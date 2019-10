Melle. Die richtige Höhe der Miete kann schnell zu einem Streitthema werden. Zu hoch? Zu niedrig? Wie viel darf man verlangen? Was schreibt das Gesetz vor? Damit sowohl Mieter als auch Eigentümer einen repräsentativen Anhaltspunkt haben, hat die Stadtverwaltung Melle unter der Federführung ihres Bauamtes jetzt ganz aktuell den Mietpreisspiegel 2019/2020 für nicht preisgebundene Wohnungen herausgegeben.

In der zwölf Seiten umfassenden Broschüre informiert das Bauamt nach einer allgemeinen Einführung über Themen wie „Mietpreisberechnung nach den gesetzlichen Möglichkeiten“, „Lage einer Wohnung“, „Mietpreis“, „Betriebskosten (Nebenkosten)“, „Wohnfläche“, „Zuschlags- und Abschlagsmerkmale“ und „Entwicklung der Monatsmieten“. Er kostet nichts

Der Mietpreisspiegel ist ab sofort im Stadthaus am Schürenkamp 16 und im Rathaus am Markt 22, in den Bürgerbüros Buer, Bruchmühlen, Riemsloh, Neuenkirchen, Wellingholzhausen, Gesmold und Oldendorf sowie in Banken und Sparkassen kostenlos erhältlich.

Ferner kann der aktuelle Mietpreisspiegel, der am 1. Oktober 2019 in Kraft trat, auf der Internetseite der Stadt Melle (www.stadt-melle.de) aufgerufen werden. Weitere Auskünfte erteilt das städtische Bauamt unter der Telefonnummer 05422/965-444.

Der von der Stadt herausgegebene Mietpreisspiegel 2019/2020 wurde durch Fortschreibung des Mietpreisspiegels 2017/2018 in enger Zusammenarbeit zwischen dem Verein der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer, dem Mieterverein für Osnabrück und Umgebung und dem IVD Nord-West erstellt.Alle zwei Jahre neu

Das städtische Bauamt beabsichtigt nach Angaben von Stadtsprecher Jürgen Krämer, den Mietpreisspiegel im zweijährigen Rhythmus fortzuschreiben.