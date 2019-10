Erfolgreich: Sascha Schlegel mit Castor-Rex, Ivonne Wilms mit Hellem Großsilber, und den winzigen „Knut“ von Hannes Wilms zeigt Pascal Schmit (von links). Foto: Conny Rutsch

Buer. Aus dem Zylinder zauberte sie niemand und in Rosa gibt es sie auch nicht: Dafür punkteten die Rexe und Widder, die Hellen Großsilber oder Roten Neuseeländer mit flaumweichem Fell, längeren und kürzeren Ohren. Am Wochenende hatte der Rassekaninchenzüchterverein I 62, Melle (RKZV) zur großen Ausstellung in die Räume des Traktorenvereins in Meesdorf geladen.