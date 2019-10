Laudate und Cantate in Melle CC-Editor öffnen

Der Meller Madrigalchor, der Kirchenchor St. Josef Hasbergen sowie ein Instrumentalensemble gestalteten ein gemeinsames Konzert am Sonntag in Melle. Fotos: Conny Rutsch

Melle. Dreiteilig hatte Chorleiter Nicolai Strauch das große Konzert des Meller Madrigalchores konzipiert, das am Sonntagnachmittag in der St.-Matthäus-Kirche in Melle erklang. Gemeinsam mit dem Kirchenchor St. Josef Hasbergen brachten etwa 50 Sängerinnen und Sänger ein geistliches Programm auf die Bühne.