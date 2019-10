Wird in Melle-Wellingholzhausen aus Protest Kriminalität?

Wellingholzhausen. Das geht zu weit. Viel zu weit, findet unser Kommentator. In Wellingholzhausen nimmt ein Unbekannter bewusst in Kauf, dass Menschen sich verletzen.

Einen Sportplatz mehrfach mit Metallgegenständen zu spicken, damit verlässt der Täter die Ebene des Protestes und begibt sich in den Bereich der Kriminalität. Gefährliche Körperverletzung ist definiert als zum Beispiel Angriff mit einer Waffe oder einem gefährlichen Werkzeug.

Dass es sich um einen Dummejungenstreich handelt, ist äußerst unwahrscheinlich. Das hätte man womöglich noch bei einem einmaligen Vorfall annehmen können.

Die zweifache Wiederholung jedoch deutet daraufhin hin, dass jemand ein nicht unbeträchliches Aggressionspotenzial gegenüber dem Sportverein aufgebaut hat. Hier wird bewusst in Kauf genommen, dass Sportler – Kinder oder Erwachsene – sich schwer verletzen. Es ist bekannt, dass nicht alle Anlieger mit dem Sportplatz und dessen geplanter Verschiebung gut leben können. So oder so ist es deshalb erforderlich, dass alle Beteiligten offen mit einander sprechen.