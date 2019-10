Und die Musi spielt dazu: In Wellingholzhausen wird am Samstag angezapft, nein, o'zapft, denn es ist Oktoberfest. So wie auf unserem Foto von 2017. Foto: Carsten Schulte

Wellingholzhausen. Wenn beim großen Bruder in München die Türen schließen, legen die Freunde der bayerischen Gemütlichkeit in Wellingholzhausen erst los. Zum Finale der Oktoberfestsaison heißt es am Samstag, 19. Oktober wieder: O´ zapft is!